Csúcson a forint, visszatér a bizalom: mire számíthatnak a hazai befektetők? A változások a magyar tőzsdét is elérik?

Tanács Zoltán

Elkészült az első 100 napos terve a leendő Tisza-kormánynak a tudomány területén

Imre Lőrinc

A ciklus végére az új kormány el szeretné érni, hogy a GDP 2 százalékát fordítsuk kutatás-fejlesztésre – mondta el a lapunknak adott interjúban a Tisza leendő tudományos és technológiai minisztere. Tanács Zoltán a Magyar Tudományos Akadémia frissen megválasztott elnökével rögtön leülne tárgyalni.

„Hétfőn lesz a miniszteri meghallgatásom, a miniszterré választásom is a héten (a május 11-i héten – a szerk.) valószínűleg meg fog történni. Átadás-átvétellel kezdünk, majd meg kell ismernünk a minisztérium pontos helyzetét” – válaszolta az Mfor első miniszteri teendőkkel kapcsolatos kérdésére Tanács Zoltán, a Tisza leendő tudományos és technológiai minisztere.

„Biztosan sok csontváz, titkos szerződés, nem feltétlenül ismert dolog vár majd minket, minden minisztériumban”

– vázolta fel Tanács Zoltán a várakozásait.

Tanács szerint ezt követően el kell kezdeni foglalkozni a szakterületi dolgokkal. Készült is egy részletes terv az első 100 napra vonatkozóan, hogy milyen jogszabályokat, hogyan szeretnének azonnal módosítani.

Kérdésünkre a leendő miniszter kiemelte, hogy azonnal el kell kezdeniük a párbeszédet a magyar tudományos élettel.

Pósfai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia június 1-től hivatalba lépő elnökével rögtön leül majd tárgyalni, miként a kutatóhálózat főigazgatóival is. Tanács át szeretné velük beszélni, hogy az általuk régóta követelt reformokat pontosan milyen formában, hogyan érdemes megvalósítani.

Ezt követően a kutatóhálózatot egy megfelelő szabadság mellett szeretnék hagyni dolgozni. Kérdésünkre Tanács hozzátette, hogy az Erasmus és a Horizon program lehetőségei nagyon leszűkültek a magyar egyetemisták és kutatók számára a leköszönő Fidesz-kormány alatt, ezt a helyzetet is orvosolniuk kell.

„A magyar tudomány nagyon sok ágára lehetünk büszkék, az élettudományok és az orvostudomány mindig is nagy erősségeink voltak. De mindenhol van lehetőségünk nagyot alkotni, a kormánynak ehhez meg kell adnia a megfelelő támogatást”

– tette hozzá.

Tanács elmondta, hogy jelenleg a magyar állam a GDP 1,3 százalékát költi kutatásfejlesztésre. Ebben jelentős vállalati és magánkiadások is vannak.

„A Magyar Péter által korábban meghatározott célok kellőképp ambiciózusak. A ciklus végére szeretnénk az EU-s átlagnak megfelelően, GDP-arányosan a 2 százalékot elérni a K+F költések tekintetében” – fogalmazott. Hosszabb távon pedig az élvonalbeli államokra jellemző 3 százalékos szintet is meg lehet célozni.

„De egyelőre haladjunk lépésről lépésre” – zárta gondolatait Tanács.

Magyar Péter leendő miniszterelnök, a Tisza Párt elnöke is beszédet mond a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) 200. közgyűlésének díszünnepségén, hétfőn – közölte az MTA titkársága vasárnap az MTI-vel.

