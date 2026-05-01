2p
Tudomány-technika Tisza Párt

Elmegy a fontos közgyűlésre a leendő tudományos miniszter

mfor.hu

Beszédet viszont nem fog mondani a Magyar Tudományo Akadémia (MTA) rendezvényén.

Új fejezetet kell nyitni a kormány és a tudomány viszonyában, olyan oktatási rendszert kell építeni, amely képes kinevelni a 21. század tudósait, szabad tudomány nélkül nincs szabad ország – írta Tanács Zoltán, a Tisza-kormány leendő tudományos és technológiai minisztere pénteken Facebook-oldalán, megköszönve a Magyar Tudományos Akadémiának, hogy meghívták a 201 éves MTA ünnepi közgyűlésére.

Kiemelte: egy kormány kötelessége, hogy a tudóstársadalommal együtt gondolkodva és dolgozva fejlessze az országot.

„Vissza kell adnunk a tudomány szabadságát. A tudománypolitikában a fontos döntéseket a tudományos közösséggel együtt, azokat érdemben megvitatva kell kialakítanunk” – emelte ki.

 

Beszéd nem lesz

Egyben jelezte, hogy nem fog beszédet mondani, mert még nincs hivatalos pozíciója, és az MTA is egy fontos döntés, az elnökség megújítása előtt áll.

„Azt gondolom, hogy politikának nincs helye ezen a szép, fontos és ünnepi eseményen” – tette hozzá.

„Kormányok jönnek-mennek, de a tudomány marad. A tudományos közösség Magyarország egyik legfontosabb tartóoszlopa, és egyben jövőnk záloga” – méltatta a 201 éves MTA-t a leendő tárcavezető. (MTI)

 

