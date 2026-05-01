Elmegy a fontos közgyűlésre a leendő tudományos miniszter

Új fejezetet kell nyitni a kormány és a tudomány viszonyában, olyan oktatási rendszert kell építeni, amely képes kinevelni a 21. század tudósait, szabad tudomány nélkül nincs szabad ország – írta Tanács Zoltán, a Tisza-kormány leendő tudományos és technológiai minisztere pénteken Facebook-oldalán, megköszönve a Magyar Tudományos Akadémiának, hogy meghívták a 201 éves MTA ünnepi közgyűlésére.

