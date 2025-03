Elon Musk kezében az internet? Akár a fél világot lekapcsolhatná!

A SpaceX és Elon Musk befolyása az űriparban egyre nagyobb. Ferencz Orsolya szerint jelenleg mintegy 10 ezer műhold kering a Föld körül, ezek közül közel 6 ezer Musk tulajdonában van, és hetente akár 50 új műholdat is pályára állítanak. Mivel a globális kommunikáció nagyban függ a műholdaktól, Musk akár a világ jelentős részén megszüntetheti az internetkapcsolatot, ha úgy dönt – hívta fel a figyelmet az űrkutatásért felelős biztos.

Ferencz Orsolya szerint az emberiség nem fog elállni attól, hogy földközeli űrállomással rendelkezzen. Már most is több magáncég pályázik az űrben keringő laboratóriumok létrehozására, miközben Kína már működteti a Mennyei Palota nevű űrállomását.

