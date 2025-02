Elon Musk SpaceX-ével egyeztetett egy magyar cég

Ahogyan kedden beszámoltunk róla, a 4iG Űr és Védelmi Zrt. és az Axiom Space közös űripari együttműködésről tárgyalt, amely kiterjed a föld körüli adatközpont-szolgáltatásokra is. Jászai Gellért Kam Ghaffariannal, az Axiom alapítójával találkozott Washingtonban, hogy a következő lépésekről egyeztessenek. Az Axiom Space a HUNOR program partnereként támogatja Kapu Tibor 2025-ös ISS-misszióját. Erről bővebben itt olvashatnak:

„A decemberi, Mar-a-Lagóban tartott találkozónk után, amelyen Elon Musk és Orbán Viktor miniszterelnök is részt vett, folytattuk az egyeztetéseket a SpaceX-szel a lehetséges együttműködésekről és partnerségi lehetőségekről az űrtechnológiák, a kilövési szolgáltatások és a Starlink megoldások területén. Kiváltság volt találkozni Tim Hughes-szal, a SpaceX globális üzleti és kormányzati kapcsolatokért felelős alelnökével, valamint Takács Szabolcs nagykövettel és a 4iG Űr- és Védelmi Technológiák csapatával Washingtonban” – erről írt a Linkedinen Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnöke, aki a találkozóról képet is posztolt:

