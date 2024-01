Ettől fél a Nyugat: Irán a világűrbe lőtt három műholdat

A Mahda, a Pajam és a Hatef nevű műholdak sikeresen pályára álltak 450 kilométerre a Föld fölött - tájékoztatott a média, mely a felbocsátásról felvételeket is közzétett.

On the eve of the 45th anniversary of the victory of the Islamic Revolution in #Iran, for the first time, three domestic satellites were successfully launched into space with the Simorgh satellite carrier. pic.twitter.com/r5skce57zY