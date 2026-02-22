1p

A fenntarthatóság nem opció – hanem stratégiai kérdés

Klasszis Talks&Wine – konkrét példák, kézzelfogható megoldások, inspiráló gondolatok.

Legyen üzletileg is nyertese a változásnak!
Február 26., Budapest - csoportos kedvezménnyel!

Részletek és jelentkezés >>

Tudomány-technika űrhajózás Űrtevékenység

Ez a kritikus hiba tett róla, hogy megint ne jusson ember a Holdra

mfor.hu

A tavaszi remények most elillentak, halasztják a bevetést.

A NASA, mint az amerikai Nemzeti Repülési és Űrhajózási Hivatal bejelentette, hogy technikai problémák miatt elhalasztja az Artemis II holdmisszió március 6-ra tervezett indítását. Bár a pénteki ellenőrzések után még úgy tűnt, 50 év után először ismét útnak indulhatnak az asztronauták a Hold felé, a szombati végső átvizsgálás során kritikus hibát észleltek.

Jared Isaacman, a NASA adminisztrátora közölte, hogy a mérnökök fennakadást tapasztaltak a rakéta üzemanyagtartályainak nyomás alatt tartásához és hűtéséhez elengedhetetlen hélium áramlásában.

Mivel az ügynökség a héliumrendszer zavarait súlyos műszaki kockázatnak tekinti, további karbantartási munkálatokat rendeltek el.

A négytagú legénység egy 10 napos útra készül a Hold túlsó oldaláig és vissza, ami az emberiség eddigi legtávolabbi űrutazása lesz. A NASA várakozásai szerint a hiba elhárítása után, néhány héten belül megkaphatják az újabb indítási engedélyt.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Aljas eljárás: így tennék tönkre az olimpiát és a foci vb-t is

Aljas eljárás: így tennék tönkre az olimpiát és a foci vb-t is

A szakértők figyelmeztettek: kellő elővigyázatosság nélkül nagyon sokat veszíthetünk.

Megszüntetné a végtelen görgetést az Európai Bizottság

Megszüntetné a végtelen görgetést az Európai Bizottság

Függőséget okoz a TikTok kialakítása, különösen a gyerekek számára – mondta ki az Európai Bizottság. Vizsgálódnak a Facebookot és az Instagramot üzemeltető Metánál is, az uniós rendeletet azonban még pontosítani kell.

Két ipari forradalom is zajlik, alulbecsüljük az AI gazdasági hatásait – Klasszis Podcast

Két ipari forradalom is zajlik, alulbecsüljük az AI gazdasági hatásait – Klasszis Podcast

Az átlagos munkavállalók nem lesznek jobbak a mesterséges intelligenciának köszönhetően, de a jók még kiválóbbakká válhatnak – véli az IBM Magyarország ügyvezetője. Pikéthy Árpád a Klasszis Podcast legújabb epizódjában arról is beszélt, hogy az a cég, amelyik legyint most az AI-ra, 10 éven belül lehúzhatja a rolót. Ugyanakkor az is fontos volt, hogy megtörtént, illetve elkezdődött egy kijózanodási folyamat, és már reálisabban látják a technológiát a cégvezetők.

Mi mindent tud az alvásipar?

Életünk egyharmadát – évtizedeket – alvással töltjük. Mivel a XXI. században az élet óriási mértékben felgyorsult és egyre nagyobb tempóban kell dolgoznunk, sőt, a mobil miatt szinte éjjel-nappal ébernek kell lennünk, nem mindegy, hogyan alszunk. Az alvásiparnak (új fogalom!) is léteznek modern módszerei és folyton változó nemzetközi trendjei. Erről tájékozódtunk a 2018 óta létező Magyar Alvás Szövetség elnökénél, G. Németh Györgynél.

A klímaváltozásra is pozitív hatással lehet az AI

A klímaváltozásra is pozitív hatással lehet az AI

A cégvezetők 97 százaléka bízik abban, hogy a mesterséges intelligencia hosszabb távon csökkentheti az energiaigényt, de egyelőre az egyik legfőbb probléma, a hálózati kapacitás egyelőre megoldatlan. A KPMG bizakodó a következő évekre nézve.

Vallást alapítottak az AI-ügynökök – közeleg a világvége?

Összengedtek néhány mesterséges intelligenciát egy Moltbook nevű platformon, és nagyon gyorsan egészen elképesztő dolgok történtek. De mennyire veszélyes ez? Eléggé, csak éppen nem azért, amiért elsőre gondolnánk.

Van egy furcsaság a Polymarket kitiltása körül

Van egy furcsaság a Polymarket kitiltása körül

A riválisról megfeledkeztek.

Gőzölős hajvasaló, prémium sampon – forradalom vagy marketingfogás?

Ahogy beköszönt a fűtési szezon, nemcsak a bőr, hanem a haj is fokozottan igénybe vetté válik. A száraz levegő, a sapkák, a hideg szél és a gyakori hajformázás együttesen tompítják a haj fényét és rugalmasságát. Egyre több az olyan high-end hajápoló márka, amelyek az egészséges hajkoronát a tudatos életmód részévé emelik. De vajon tényleg megéri többet fizetni egy samponért vagy egy gőzölős hajvasalóért?

Rémisztő jövő vár ránk 2026-ban, minden eszközre szükség lesz a kibercsalók ellen

Rémisztő jövő vár ránk 2026-ban, minden eszközre szükség lesz a kibercsalók ellen

A Sophos szerkesztőségünkhöz eljuttatott elemzése szerint 2026-ban a kibertámadások új szintre lépnek: a deepfake hang- és videómanipulációk, az AI-vezérelt CEO-csalások és a milliárdos nagyságrendű kriptolopások határozhatják meg a következő év biztonsági kockázatait. 2025 tapasztalatai alapján a támadók gyorsabban alkalmazkodnak, mint valaha – a védekezéshez pedig az identitásvédelem és az AI-használat szabályozása kerül előtérbe.

Óriási fordulat közeleg az elektromos autózásban

Óriási fordulat közeleg az elektromos autózásban

30 százalékkal nő a világon az elektromos járművek száma – a 116 millió autó 61 százaléka a kínai utakon gurul majd 2026-ban.

Mystery Hotel Budapest – ahol a céges rendezvények élménnyé válnak

Mystery Hotel Budapest – ahol a céges rendezvények élménnyé válnak (x)

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168