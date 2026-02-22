Ez a kritikus hiba tett róla, hogy megint ne jusson ember a Holdra

A NASA, mint az amerikai Nemzeti Repülési és Űrhajózási Hivatal bejelentette, hogy technikai problémák miatt elhalasztja az Artemis II holdmisszió március 6-ra tervezett indítását. Bár a pénteki ellenőrzések után még úgy tűnt, 50 év után először ismét útnak indulhatnak az asztronauták a Hold felé, a szombati végső átvizsgálás során kritikus hibát észleltek.

Kapcsolódó cikk Kapu Tibor küldetése után ismét embert küld az űrbe az Axiom Space A NASA döntését ünnepli a 4iG is.

Jared Isaacman, a NASA adminisztrátora közölte, hogy a mérnökök fennakadást tapasztaltak a rakéta üzemanyagtartályainak nyomás alatt tartásához és hűtéséhez elengedhetetlen hélium áramlásában.

Mivel az ügynökség a héliumrendszer zavarait súlyos műszaki kockázatnak tekinti, további karbantartási munkálatokat rendeltek el.

A négytagú legénység egy 10 napos útra készül a Hold túlsó oldaláig és vissza, ami az emberiség eddigi legtávolabbi űrutazása lesz. A NASA várakozásai szerint a hiba elhárítása után, néhány héten belül megkaphatják az újabb indítási engedélyt.