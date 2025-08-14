4p
Tudomány-technika AI - Mesterséges intelligencia GKI

Felmérés: meglepő dolgok derültek ki a mesterséges intelligenciáról

mfor.hu

A GKI friss kutatása egyebek mellett azt az eredményt hozta, hogy míg a közszférában dolgozó irodai alkalmazottak mindössze 1 százaléka számolt be arról, hogy a munkahelyi szabályozás gátja lenne az AI használatának, addig a versenyszférában tevékenykedők 7 százaléka.

A GKI júliusban 1000 fős reprezentatív mintán felmérést végzett a lakosság körében a mesterséges intelligencia (AI) elterjedtségéről.

Miért nem használjuk a munkához az AI-t?

A dolgozók közel fele egyáltalán nem használja a mesterséges intelligenciát munkája során. Az AI-t soha, vagy csak ritkán használók 30 százaléka nem látja, hogyan tudná az segíteni a munkáját, 31 százalékuk munkakörében nem is releváns a kérdés. Közel ugyanennyi (29 százalék) azoknak az aránya, akik technikai ismereteik hiánya miatt mellőzik a mesterséges intelligencia használatát. (Mivel a kérdésnél több választ is meg lehetett jelölni, a válaszok százalékos aránya összesen több mint 100 százalék.)

A formális vagy szervezeti akadályok – például, ha a munkahely tiltja az AI használatát, vagy a szervezeti kultúra nem támogatja azt – csupán a válaszadók kis részénél (5-7 százalék) jelent problémát, vagyis az AI használatát inkább a személyes tudás és motiváció hiánya gátolja, mintsem intézményi tiltás. Rengeteg potenciál van tehát a releváns munkakörben dolgozók képzésében: egyfelől megfelelő oktatással könnyen növelni lehetne a felhasználói kört, másrészről ezek a képzések ráébreszthetik a munkavállalókat arra, hogy valójában számos területen tudná az AI segíteni a munkájukat.

Miért nem használja a mesterséges intelligenciát munkája során?

(Az AI-t nem, vagy ritkán használók körében, az összes válaszadó 64 százaléka)

Forrás: GKI felmérés

Mit mutat a demográfia?

A nemek között csak néhány ponton jelentkezik különbség: a férfiak szkeptikusabbak az AI hasznosságát illetően, mint a nők. Ellenben a hölgyek gyakrabban érzik úgy, hogy nincs elég technikai tudásuk annak alkalmazásához. Ez különösen érdekes annak fényében, hogy a használati gyakoriság a két nem közt lényegében megegyezik.

A fiatalabbaknál ritkábban probléma a technológiai ismeret hiánya, míg az idősebb korosztályoknál ez gyakrabban jellemző. Ezzel párhuzamosan az 50 év felettieknek csak kis hányada számol be arról, hogy a szervezeti kultúra fékezné őket az AI használatában.

Miért nem használja a mesterséges intelligenciát munkája során?

(az AI-t nem, vagy ritkán használók körében, korosztályi bontás, százalék)

Forrás: GKI felmérés

A gátló tényezők közt jelentős eltérések vannak foglalkozási csoport szerint is. Az AI-t nem használó önálló értelmiségiek közt a legnagyobb (56 százalék) azok aránya, akik úgy látják, hogy technikai képességeik hiánya gátolja őket az eszköz használatában. Ezzel szemben ez a csoport panaszkodik legkisebb mértékben arra, hogy a mesterséges intelligencia ne segítené munkáját.

Az AI használatát mellőző vállalkozók biztosabbak a technikai tudásukat illetően, ám jellemzően (64 százalék) nem látják, hogy az AI hogyan segítené munkájukat. A vállalati vezetők panaszkodtak leginkább a szervezeti kultúra hiányára (13 százalék) és a céges szabályozásra (17 százalék), mint gátló tényezőkre.

Meglepő, hogy a közszférában dolgozó irodai alkalmazottak mindössze 1 százalékaa számol be arról, hogy a munkahelyi szabályozás gátja lenne az AI használatának (a versenyszférában 7 százaléka), és a szervezeti kultúra fékező hatását is csak 9 százalék említi.

Az AI termelékenységre gyakorolt pozitív hatása szemmel látható. Felmérési eredményeink szerint a belső tényezők (technológiai tudás hiánya, bizalmi deficit, az alkalmazási lehetőségek körüli szkepticizmus) gátolják leginkább a mesterséges intelligencia munkahelyi terjedését. Hosszútávon azok a vállalatok, végsősoron pedig azok az országok lesznek versenyképesek, akik képesek az AI-hoz hasonló új technológiák implementációjára. Ehhez elengedhetetlen a megfelelő képzési struktúra, akár vállalati, akár állami szinten.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Durván felforgatja a cégek életét az AI: kik lesznek a legfontosabb kollégák?

2022. november 30-án mutatták be a nagyközönség számára a ChatGPT mesterséges intelligencia chatbotot, és sikeréről mindent elmond, hogy 2 hónap alatt 100 millió felhasználó töltötte le az alkalmazást. Csak összehasonlításképpen: a TikToknak ehhez 9 hónapra, a Youtube-nak 1,5 évre, a Facebooknak 4,5 évre volt szüksége. A Klasszis Podcast legújabb adásában körüljártuk az AI legégetőbb és legaktuálisabb kérdéseit.

Kiderült, hányan nézték a tévében Kapu Tibor hazatérését

Kiderült, hányan nézték a tévében Kapu Tibor hazatérését

Július 15-én a második magyar kutatóűrhajós, Kapu Tibor és az AX-4 űrmisszió legénysége épségben hazatért a Nemzetközi Űrállomásról. A nem mindennapi eseményt a Tények Plusz HUNOR különkiadásának köszönhetően élőben követhették a nézők épp úgy, mint az űrmisszió rakéta-indítását június végén. A hazatérés pillanatainak közvetítésével a TV2 magasan a legnézettebb csatorna volt a Tények Plusz különkiadásának idősávjában mindkét korcsoport esetében.

Leszálltak Kapu Tiborék

Leszálltak Kapu Tiborék

Sikeres hazatérés.

Megszakadt a kapcsolat a Kapu Tibort szállító űrkapszulával – de ez így megszokott

Megszakadt a kapcsolat a Kapu Tibort szállító űrkapszulával – de ez így megszokott

A légkörbe lépett be a SpaceX Dragon.

Itt a tökéletes védelem a szúnyogok ellen?

Itt a tökéletes védelem a szúnyogok ellen?

A Csillagok Háborújában is megirigyelnék szúnyoggyilkos kütyüt.

Megvan Kapu Tibor hazatérésének napja

Hétfőn indulhat haza a kutatóűrhajós.

Magyar cég közreműködésével modernizálhatja haderejét az egyik balkáni ország

A 4iG Csoport vezetői Észak-Macedóniában folytattak stratégiai egyeztetést.

Érdekes műhelytitkokat árult el Kapu Tibor

A magyar kutatóűrhajós pénteken a Nemzetközi Űrállomásról élőben válaszolt a sajtó kérdéseire.

űrállomás

Magánűrállomások, űrturizmus, privatizált verseny: sci-fi, vagy valóság?

Privatizálódik az űrverseny? Magáncégek is szerepet kaptak Kapu Tibor űrutazásában, hiszen az Elon Musk cége és egy másik magánvállalat együttműködésével jött létre. Hamarosan azonban többről is szó lehet, minthogy magánvállalatok űrhajósokat juttatnak a Nemzetközi Űrállomásra (ISS). Egyes cégek ugyanis már abban gondolkodnak, hogy saját űrállomásokat hozzanak létre, ezzel vetélytársává válva a NASA-nak és a többi, állami ügynökségnek. Mindez egybecseng Elon Musk Mars-kolonizációs terveivel is. Vajon lehet-e magánkézben az űrverseny? Mennyire reális, hogy cégek kezébe kerüljön a szektor?

MI, Agatha Christie

Etikus-e az MI-t felhasználni híres sztárok feltámasztására?

A mesterséges intelligencia (MI) sok falat ledöntött már. Most arról elmélkednek a tudósok, vajon nem ízléstelen-e bárkit, főleg híres embereket megidézni általa.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168