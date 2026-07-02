Váratlan fordulat: Zuckerbergtől remélhetnek sokat a Polymarket kizárt szerelmesei?

A nemzetközi sajtóban terjedő belső információk szerint a milliárdos cégvezető, Mark Zuckerberg, a Facebook atyja egy saját belső előrejelzési piac (prediction market) elindítását fontolgatja a Metán belül - vette észre a Privátbankár.

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Az aranyat érő működési elv kellhet igazán Zuckerbergnek

Ha a magyarul leginkább előrejelzési piacként hívott kifejezés ismerősen cseng, az nem a véletlen műve. Az elmúlt időszakban az olyan platformok, mint a Polymarket, elképesztő népszerűségre tettek szert.

Ezeken a felületeken a felhasználók gyakorlatilag valódi pénzben fogadhatnak jövőbeli események kimenetelére, legyen szó akár elnökválasztásokról, popkulturális eseményekről vagy éppen gazdasági mutatókról. Egészen addig, amíg be nem tiltják ezeket, ahogy Magyarországon is.

Zuckerberg szerint a koncepció mögött rejlő mechanizmus a Metánál is aranyat érhetne.

Arról, hogy a tömegekhez hogyan vezet az út a sajátjain keresztül, illetve mik a Meta újdonságának paraméterei, további részleteket a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár oldalán megjelent írásból ismerhet meg.