Gyorsul a globális felmelegedés, tarthatatlannak tűnik a másfél fokos határ

Az elmúlt öt évben közelebb került a Föld éghajlata a korábbi előrejelzések pesszimista forgatókönyveihez, annak is a felső határához. Az aeroszolok is egyre kevésbé hűtik a bolygót.

Szinte minden fontos éghajlati mutató kedvezőtlen irányba mozdult az elmúlt öt év adatai alapján. A globális felmelegedés a duplájára gyorsult, miközben a hatások exponenciálisan nőnek – írja a Másfélfok.

Szabó Péter és Pongrácz Rita, az ELTE Meteorológiai Tanszék kutatóinak elemzése szerint a legutóbbi tízéves időszak átlagában a globális felmelegedés már elérte az iparosodás előtti szinthez képest mért 1,26 Celsius-fokot, míg az IPCC legutóbbi, 2021-es jelentése még 1,09 fokos melegedésről számolt be. A melegedés gyakorlatilag teljes egészében emberi eredetű, a természetes tényezők szerepe csak néhány század Celsius-fokos.

A szén-dioxid, a metán és a dinitrogén-oxid önmagukban a jelenleginél is nagyobb melegedést okoznának, ezt azonban részben ellensúlyozta a légszennyezésből származó aeroszol hűtő hatása. A levegőminőség javulása és a technológiai változások miatt azonban egyre kevesebb aeroszol kerül a légkörbe.

A jelentés szerint a jelenlegi melegedési ütem már inkább az IPCC korábbi pesszimista forgatókönyveinek felső tartományához áll közel. Bár a modellek korábban is számoltak ilyen lehetőséggel, a mostani adatok alapján a kibocsátási mozgástér rendkívüli mértékben beszűkült. Mára szinte biztosnak látszik, hogy a világ nem tudja tartani a párizsi klímaegyezmény legismertebb célját.

A szárazföldi hőmérsékleti szélsőségek ennél is gyorsabban változnak: az éves maximumhőmérsékletek emelkedése öt év alatt 0,37 Celsius-fokkal nőtt, ami jóval gyorsabb változás a globális átlaghőmérséklet növekedésénél. Ez közvetlenül kapcsolódik a hőhullámok, az aszályok, a forró éjszakák és a mezőgazdasági stressz gyakoribbá válásához.

A szerzők szerint az elemzés meglepő eredményt hozott a globális csapadéktrendekkel kapcsolatban. Korábban ugyanis az látszott valószínűnek, hogy a melegedő légkör globálisan növekvő csapadékmennyiséggel jár együtt, az új elemzés viszont azt mutatja, hogy a különböző adatbázisok között nagyobbak az eltérések, és a teljes földi átlagban már nem rajzolódik ki egyértelmű növekedési trend. Egyes térségek csapadékosabbá válhatnak, míg máshol súlyosbodó szárazság és vízhiány alakulhat ki.

Megállapodtak: sztárvállalatok húzzák fel a drónpajzsot

Németország két nagyvállalata érintett a komoly védelmi intézkedésben.

Elkészült az első 100 napos terve a leendő Tisza-kormánynak a tudomány területén

A ciklus végére az új kormány el szeretné érni, hogy a GDP 2 százalékát fordítsuk kutatás-fejlesztésre – mondta el a lapunknak adott interjúban a Tisza leendő tudományos és technológiai minisztere. Tanács Zoltán a Magyar Tudományos Akadémia frissen megválasztott elnökével rögtön leülne tárgyalni.

Beszédet mond a Magyar Tudományos Akadémián Magyar Péter, egyik leendő minisztere is vele tart

Magyar Péter leendő miniszterelnök, a Tisza Párt elnöke is beszédet mond a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) 200. közgyűlésének díszünnepségén, hétfőn – közölte az MTA titkársága vasárnap az MTI-vel.

Évekig használhatott az előző kormány egy olyan rendszert, amivel mobilalkalmazások helyadatain keresztül bármelyik telefon mozgását tudták követni. A magyar adatvédelmi hatóság elnöke három nappal a választások után reagált, vizsgálatot indítanak.

AI segítségével kutató gyógyszercéggel társul az Eli Lilly

