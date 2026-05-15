Gyorsul a globális felmelegedés, tarthatatlannak tűnik a másfél fokos határ

Szinte minden fontos éghajlati mutató kedvezőtlen irányba mozdult az elmúlt öt év adatai alapján. A globális felmelegedés a duplájára gyorsult, miközben a hatások exponenciálisan nőnek – írja a Másfélfok.

Szabó Péter és Pongrácz Rita, az ELTE Meteorológiai Tanszék kutatóinak elemzése szerint a legutóbbi tízéves időszak átlagában a globális felmelegedés már elérte az iparosodás előtti szinthez képest mért 1,26 Celsius-fokot, míg az IPCC legutóbbi, 2021-es jelentése még 1,09 fokos melegedésről számolt be. A melegedés gyakorlatilag teljes egészében emberi eredetű, a természetes tényezők szerepe csak néhány század Celsius-fokos.

A szén-dioxid, a metán és a dinitrogén-oxid önmagukban a jelenleginél is nagyobb melegedést okoznának, ezt azonban részben ellensúlyozta a légszennyezésből származó aeroszol hűtő hatása. A levegőminőség javulása és a technológiai változások miatt azonban egyre kevesebb aeroszol kerül a légkörbe.

A jelentés szerint a jelenlegi melegedési ütem már inkább az IPCC korábbi pesszimista forgatókönyveinek felső tartományához áll közel. Bár a modellek korábban is számoltak ilyen lehetőséggel, a mostani adatok alapján a kibocsátási mozgástér rendkívüli mértékben beszűkült. Mára szinte biztosnak látszik, hogy a világ nem tudja tartani a párizsi klímaegyezmény legismertebb célját.

A szárazföldi hőmérsékleti szélsőségek ennél is gyorsabban változnak: az éves maximumhőmérsékletek emelkedése öt év alatt 0,37 Celsius-fokkal nőtt, ami jóval gyorsabb változás a globális átlaghőmérséklet növekedésénél. Ez közvetlenül kapcsolódik a hőhullámok, az aszályok, a forró éjszakák és a mezőgazdasági stressz gyakoribbá válásához.

A szerzők szerint az elemzés meglepő eredményt hozott a globális csapadéktrendekkel kapcsolatban. Korábban ugyanis az látszott valószínűnek, hogy a melegedő légkör globálisan növekvő csapadékmennyiséggel jár együtt, az új elemzés viszont azt mutatja, hogy a különböző adatbázisok között nagyobbak az eltérések, és a teljes földi átlagban már nem rajzolódik ki egyértelmű növekedési trend. Egyes térségek csapadékosabbá válhatnak, míg máshol súlyosbodó szárazság és vízhiány alakulhat ki.