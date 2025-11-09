2p
Hatalmas kő eshet le az autógyártók szívéről: megindultak a kulcsfontosságú alkatrészek

Kína polgári célokra engedélyezte a Nexperia chipek exportját, közölte a kínai kereskedelmi minisztérium vasárnap - megindultak az első szállítmányok a gyártókhoz. Ez a lépés segíthet enyhíteni az autógyártókat és az autóipari beszállítókat sújtó, a globális félvezetőipari ellátási láncban kialakult zavarokat.

A Reuters összefoglalója szerint ez az eddigi legerősebb jelzés Peking részéről, hogy enyhíteni kívánja a globális autóiparra nehezedő nyomást, amelyet az váltott ki, hogy a holland kormány átvette az irányítást a kínai tulajdonban álló Nexperia fölött. 

A Nexperia egy fontos gyártó az autók elektromos rendszereiben használt alapvető chipek piacán. Székhelye Hollandiában van, de kínai tulajdonban lévő Wingtech cég a tulajdonosa. A kínai kereskedelmi minisztérium nem részletezte, mit tekint polgári felhasználásnak, de a bejelentés után német és japán cégek is jelezték, hogy a Nexperia Kínában készült chipeinek szállítása újraindult.  Ugyanakkor Kína és Hollandia, illetve az Európai Unió közötti kétoldalú kapcsolatok valószínűleg továbbra is feszültnek maradnak mindaddig, amíg meg nem oldódik a Nexperia tulajdonjoghához és működéséhez kapcsolódó vita.

Javul a helyzet az autóipari chipek piacán
A holland kormány szeptember 30-án vette át a Nexperia irányítását, azzal az indokkal, hogy a Wingtech a cég európai gyártását Kínába kívánja áthelyezni, ami veszélyezteti az európai gazdasági biztonságot. Kína erre reagálva leállította a Nexperia kínai gyárában készített chipek exportját. A cgé a múlt héten jelentette be, hogy a Donald Trump amerikai és Hszi Csinping kínai elnök között október 30-án tartott eredményes tárgyalások eredményeként mégis befogadnak kérelmeket kivételi engedélyekre.

A kínai kereskedelmi minisztérium ismételten hangsúlyozta, hogy a globális chipellátási láncok védelmét szem előtt tartja, miközben szerinte a holland fél nem tesz lépéseket a vitás helyzet rendezésére. A minisztérium vasárnapi közleményében kifejezte reményét, hogy az Európai Unió „még inkább fokozza” erőfeszítéseit a holland fél arra való ösztönzésére, hogy vonja vissza a Nexperia feletti irányítás átvételét. 

