Hőkupola után hidegrekord: 4,6 Celsius-fokot mértek hajnalban egy hazai településen

Kapcsolódó cikk Még mindig velünk van a hőkupola hatása, Európa felkészül a következőre hőhullámra 800 tűzoltót áttelepítettek.

A korábbi rekord 4,7 fok volt, amit még 1986-ban rögzítettek Galyatetőn, írta az MTI.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!