Hőkupola után hidegrekord: 4,6 Celsius-fokot mértek hajnalban egy hazai településen

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Lénárddarócon 4,6 Celsius-fokig süllyedt a hőmérséklet – közölte a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán szombat reggel.
A korábbi rekord 4,7 fok volt, amit még 1986-ban rögzítettek Galyatetőn, írta az MTI.
Az előzetes adatok alapján szombat hajnalban megdőlt az országos hajnali hidegrekord.
A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Lénárddarócon 4,6 Celsius-fokig süllyedt a hőmérséklet – közölte a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán szombat reggel.
A korábbi rekord 4,7 fok volt, amit még 1986-ban rögzítettek Galyatetőn, írta az MTI.
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