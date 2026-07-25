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Tudomány-technika Globális felmelegedés, szélsőséges időjárás

Hőkupola után hidegrekord: 4,6 Celsius-fokot mértek hajnalban egy hazai településen

mfor.hu

Az előzetes adatok alapján szombat hajnalban megdőlt az országos hajnali hidegrekord.

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Lénárddarócon 4,6 Celsius-fokig süllyedt a hőmérséklet – közölte a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán szombat reggel.

A korábbi rekord 4,7 fok volt, amit még 1986-ban rögzítettek Galyatetőn, írta az MTI.

 

 

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