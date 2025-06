Hosszú kávé – hosszú élet?

Közel 50 ezer nőt 30 éven át vizsgáltak egy nemrégiben elkészült tanulmányhoz, melynek eredményei arra utalnak, hogy a reggel elfogyasztott csésze kávé nemcsak az energiaszint növelésében segíthet a nőknek abban, hogy az életkor előrehaladtával élénkek, erősek és mentálisan egészségesek maradjanak. Az elemzés azt is megállapította, hogy azok a nők, akik középkoruktól kezdve koffeintartalmú kávét fogyasztottak, nagyobb valószínűséggel mutattak egészséges öregedést.

Fontos, hogy a kutatók a teával és a koffeinmentes kávéval azonban nem jutottak ugyanerre a megállapításra, a kóla fogyasztása pedig egyenesen alacsonyabb egészséges öregedési esélyekkel jár.

„Míg a korábbi tanulmányok összefüggésbe hozták a kávét az egyéni egészségügyi eredményekkel, a mi tanulmányunk az első, amely a kávé hatását vizsgálja az öregedés több területén három évtizeden keresztül” – mondta Dr. Sara Mahdavi, a Torontói Egyetem Orvostudományi Karának Táplálkozástudományi Tanszékének adjunktusa.

Tele van jó dolgokkal egy csésze fekete

Fotó: Depositphotos

„Az eredmények arra utalnak, hogy a koffeintartalmú kávé egyedülálló módon támogathatja az öregedési pályákat, amelyek megőrzik mind a mentális, mind a fizikai funkciókat” – tette hozzá a szakember.

Dr. Mahdavi az eredményeket az Amerikai Táplálkozástudományi Társaság Nutrition 2025 konferenciáján ismertette május 31.-június 3. között Orlandóban – írja a medicalexpress.com.

A vizsgálatban 47 513 nő vett részt, akiknek az étrendi és egészségügyi adatait 1984 óta gyűjtötték. A kutatók élelmiszer-gyakorisági kérdőívek segítségével értékelték a koffeinbevitelt, amelyek nem csak a kávéra, hanem a teára, a kólára és a koffeinmentes kávéra is kiterjedtek.

Az egészséges öregedés szempontjai pedig a következők voltak: 70 év vagy annál idősebb kor elérése, 11 súlyos krónikus betegségtől való mentesség, a fizikai funkciók fenntartása, jó mentális egészség, kognitív károsodás és memóriapanaszok hiánya.

Ezt rejti a kávé

Sokak szerint a kávé hatása a koffeinben rejlik, ám a bioaktív vegyületek is nagyban hozzájárulhatnak olyan betegségek csökkentéséhez, mint például a magas vérnyomás. A kávé számos előnye abban rejlik, hogy az antioxidánsokban és kollagénsavban gazdag kávébab még a rákot okozó káros szabadgyököket is semlegesíti. Mivel a kávé gyulladáscsökkentő hatással is rendelkezik, a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázatát is jelentősen csökkentheti. Bár hihetetlen, de az Alzheimer-kór és a Parkinson-kór kialakulása ellen is hatással lehet. Merészebb tanulmányok pedig még a DNS épségével is összefüggésbe hozzák a kávéfogyasztást.

Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy a kávéfogyasztáshoz nem minden esetben párosul jótékony hatás, azt nagyban befolyásolja, milyen mennyiséget viszünk be belőle a szervezetünkbe.

A tea és a koffeinmentes kávé itt nem rúg labdába

A kutatók a 30 évnyi követés után becslést készítettek arról, hogy a vizsgálatban résztvevők által naponta elfogyasztott minden 80 milligramm koffein hogyan változtatja meg az egészséges öregedés valószínűségét. Emellett figyelembe vették az egészséges öregedést befolyásoló egyéb tényezőket is, mint például a testsúlyt, a dohányzást, az alkoholfogyasztást, a fizikai aktivitást, az iskolai végzettséget és az étrendben található fehérjetartalmat.

Kapcsolódó cikk Kiderült: mégsem olyan hasznos a kalóriatáblázat, mint hittük Mégsem jó a kalóriatáblázat?

2016-ra a vizsgálatban részt vevő hölgyek közül 3706 fő felelt meg ezeknek az úgynevezett egészséges női kritériumainak.

A középkorú, 45-60 éves nők átlagosan napi 315 miligramm koffeint fogyasztottak – ami nagyjából három kicsi, vagy másfél nagyobb csésze. Ennek a koffeinnek pedig több mint 80 százaléka rendszeres kávéfogyasztásból származott.

Azt is megállapították, hogy az egészséges korú nők csoportjában minden egyes plusz csésze kávé naponta 2-5 százalékkal növelte az életesélyeket.

A kutatók viszont – mint már említettük – nem találtak szignifikáns összefüggést a koffeinmentes kávé vagy tea fogyasztása és az egészséges öregedés között. Fontos kiemelni, hogy minden további kis pohár üdítő (például energiaital) – ami egy másik jelentős koffeinforrás – 20-26 százalékkal csökkentette az egészséges öregedés valószínűségét, ami megerősíti azt a feltételezést, hogy nem minden koffeinforrás jár jótékony hatással.

Kapcsolódó cikk Többmilliárd adag fogy ebből a fájdalomcsillapítóból – most kiderült, hogy pont ellentétesen működik? Egy új kutatás meglepő eredményre jutott.

„Ezek az eredmények, bár előzetesek, arra utalnak, hogy a következetes szokások hosszú távon befolyásolhatják az egészséget. A mértékletes kávéfogyasztás bizonyos védőelőnnyel járhat, ha más egészséges szokásokkal, például a rendszeres testmozgással, az egészséges étrenddel és a dohányzás kerülésével kombináljuk” – tette hozzá dr. Mahdavi.

A kutatók megjegyzik, hogy általánosságban napi legfeljebb két csésze kávé biztonságos és potenciálisan előnyös a legtöbb ember számára. Ezen túlmenően a nagyobb kávéfogyasztás további előnyökkel járhat egyesek számára, de mások számára nem biztos, hogy egészséges. Egy másik tanulmányban Dr. Mahdavi és kollégái kimutatták, hogy a genetika is befolyásolhatja a koffeinbevitel és az egészségügyi eredmények közötti kapcsolatot, tehát a több koffein nem mindig jobb, különösen az alacsonyabb koffeintoleranciájú vagy specifikus genetikai hajlamú emberek számára.