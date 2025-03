Így pusztít a kézigránát – és ezért nem robbanhatna fel senki kezében

Jókora port kavart a hazai nyilvánosságban, hogy a hétvégén egy önkéntesként minősített, kormányzati tisztviselők számára szervezett „Adaptív védelem” elnevezésű kiképzés során az egyik kormánytisztviselő, egy fiatal nő kezében felrobbant egy kézigránát. A nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy egyik kezét csuklónál, a másikat alkarnál amputálni kellett, azóta már túl van az életveszélyen. Azóta az is kiderült, hogy a 29 éves nő Gulyás Gergely minisztériumában dolgozik titkárnői beosztásban.

Az üggyel kapcsolatban sokan megszólaltak, felmerült a honvédelmi miniszter, a kiképzés szervezői, valamint a konkrét gyakorlatot felügyelő kiképzőtiszt mellett Szalay-Bobrovniczky Kristóf felelőssége is, de az üggyel kapcsolatban egyelőre zajlik a vizsgálat. Meglátjuk, ez mire jut, és ki fogja vállalni a felelősséget a történtekért.

Gránátdobás gyakorlása egy német gyakorlótéren egy M67-es gránáttal. A lényeg nagyjából az, hogy vagy a gránát, vagy az emberek hagyják el a betonfedezéket a kibiztosítás után

Fotó: Wikimedia

Orbán Viktort hétfőn a parlamentben is megkérdezte erről Gurmai Zita MSZP-s képviselő, aki arra is célzott, hogy a köztisztviselők talán nem teljesen önként, hanem vezetői nyomásra vettek részt a kiképzésen. Utóbbi feltételezést a miniszterelnök válaszában „ocsmány hazugságnak” nevezte, és a baleset körülményeinek kivizsgálását ígérte, a karjait elvesztő nőről pedig azt mondta, „hősnek tekintjük”. Miután Gurmai nem volt elégedett a kapott válasszal, Orbán Viktor közölte vele: „Szégyellje magát!” Majd újra leszögezte, hogy a nő „önkéntesként” vállalkozott arra, hogy „elsajátítja azokat a katonai ismereteket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy szükség esetén meg tudja védeni a hazáját”.

Szerda reggel Ruszin-Szendi Romulusz, volt vezérkari főnök, a Tisza Párt szakértője ezzel szemben arról beszélt, hogy olyan levelek vannak a birtokában, amelyek bizonyítják, hogy „nagyon melegen ajánlott” volt a kormánytisztviselők számára a programban való részvétel, és azt is elmondta, hogy ő maga csak négyhetes alapkiképzése végén fogott előszzör éles kézigránátot a kezébe.

Ennek kapcsán azonban talán érdekes lehet megnézni, hogyan is működik egy kézigránát, és hogyan nyerte el ez a fegyver a mai formáját. Ha valaki azt gondolja, hogy a kézigránát nem éppen a haditechnika modern csúcsait ostromló eszköz, annak teljesen igaza van. De valószínűleg kevesen tudják, hogy pontosan mi is történik akkor, amikor valaki kibiztosít egy ilyen gránátot.

Már a bizánciak is?

De először egy kis történelem. A modern kézigránátok elődeit keresve meglepően régre, legalább a 16. század első felébe kell visszamenni az időben. Azonban ha egy kicsit megengedőbbek vagyunk, akkor bőven a lőpor feltalálása előtti időkig is elmehetünk, ugyanis már a középkorból vannak olyan feljegyzések, amelyek szerint a bizánci katonák vagy tengerészek görögtűz gyújtására képes, kézzel elhajított, általában kerámiából készült bombákat is használtak harc közben.

A görögtűz pontos összetételét, működési mechanizmusát máig sem sikerült feltárni, de a kézi bombák szempontjából nagy előrelépést a közismert – és közismerten Kínában feltalált – lőpor hozta. Nem is telt el sok idő, amíg a kínaiak, illetve a mongolok is használni kezdtek lőporral töltött, valamilyen hajítógéppel, de akár kézzel is eldobható, fémből vagy üvegből készült bombákat.

Mongol erők vetnek be gránátot japán katonák ellen egy 13. századi ábrázoláson

Fotó: Wikimedia

Európában a lőport kezdetben nem az ellenségre kilőtt lövedékeken belül, hanem csak azok kilövésére használták, később aztán, valamikor a 15. század második felétől, fokozatosan megjelentek a hadviselésben a fekete lőporral töltött, kanóccal ellátott kerámia-, vas-, esetleg üvegbombák is, leginkább várostromok kellékeiként mind a védők, mind a támadók oldalán.

Az 1600-as évek közepétől aztán már gyalogsági alakulatok is elkezdték használni ilyen bombákat, sőt speciális, „gránátos” egységeket is felállítottak. Maga a gránát szó egyébként nagyjából minden európai nyelvben a bomba belsejébe töltött lőpor szemcséire utaló latin granum (mag, szemcse) kifejezésből, illetve a szintén ebből származó középkori francia grenate (gránátalma) szóból származik – a korai gránátok ugyanis mind formában, mind méretben erősen emlékeztettek egy gránátalmára is.

Ezek a gránátok változóan voltak hatékony eszközök harci körülmények között. Sokszor a katonák maguk készítették a bombákat, szabványosítva pedig még a „komolyabb”, vasból öntött verziók sem igazán voltak. Ha arra gondolunk, hogy még a modern tüzérségi lövedékek közül is mennyi van, amelyik besül, becsapódáskor nem robban fel, túl korán robban, könnyen elképzelhetjük, hogy ezek a „barkácsolt” gránátok mennyire működtek megbízhatóan.

18. századi gránátos akcióban

Fotó: Wikimedia

Mégis olyan képességekkel ruházták fel ezek a kezdetleges gránátok is az egyébként kis hatótávolságú, pontatlan, lassan utántölthető lőfegyverekkel felszerelt gyalogos katonákat, amelyek – különösen közelharcban, ostromok, védelmi állások leküzdésekor, illetve azok védelmekor – nagyon jól tudtak jönni.

Ipari megoldások és gyermekbetegségek

Mindezt figyelembe véve nem meglepő, hogy az első világháború hozta el a kézigránátok igazi aranykorát. Az igény ráadásul találkozott a modernizálódó ipar képességeivel, így a 19. század második felében megjelent, már szabványosítva gyártott első próbálkozások után ekkor kezdődött meg a kézigránátok rendszeresítése és tömeggyártása a világ haderőinél.

Ahogy az lenni szokott, az első próbálkozások során még elég különböző eredményekre jutottak a tervezők. A két alapvető megoldás a kibiztosítás után ütésre robbanó, illetve a kibiztosítás után egy – immár a gránát testébe épített – gyutacs végigégése után bizonyos idő letelte, jellemzően néhány másodperc után robbanó típusok. Előbbiekkel a fő probléma a biztonság és a megbízhatóság volt, egy rossz célzás, egy váratlan helyzet gyorsan végezhetett a gránát kezelőjével, cserébe egyáltalán nem volt biztos, hogy a célt eltalálva a gránát valóban felrobban. A begyújtás után robbanó gránátoknak szintén voltak megbízhatósági problémáik, de a későbbiekben azért inkább ezek terjedtek el.

Modern kézigránátok fejlődéstörténete: felül egy 1861-ban szabadalmaztatott amerikai Ketchum-bomba, középen egy korai első világháborús brit gránát, alul a jellegzetes német krumplinyomó, amelyet az első és a második világháborúban is használtak

Fotó: Warfare History Network

Gondot jelentett az is, hogy a legalapvetőbb kézigránáttípus, a repeszgránát, amely a dobó oldalról kívánatos, az ellenség szempontjából nemkívánatos hatásait a gránát burkának a robbanás hatására szétrepülő repeszei által fejti ki, nagyon esetleges hatékonysággal bírt. Mivel a robbanás hatására a fémburok úgy szakadt szét, ahogy éppen a véletlen szeszélye diktálta, előfordult, hogy a felrobbanó kézigránát közvetlen közelében tartózkodó illetőn egy karcolás sem esett, viszont egy szerencsétlenül elrepülő repeszdarab még jókora távolságban is veszélyes lehetett – akár arra is, aki a gránátot dobta.

Kipróbált, nagyrészt hülyebiztos eszköz

A második világháború után aztán – noha az alapelvek nem nagyon változtak – további finomításokat végeztek a kézigránátok tervezői. Az eredmény az lett, hogy nagyon nagyrészt megbízhatóan és biztonságosan működtethető, a repeszeket nagyjából egyenlően minden irányba, és korlátozott távolságra szétszóró gránátok jöttek létre, elsőként az amerikai M67-es gránát, amely 1968-as rendszeresítése óta minimális változtatásokkal máig is használatban van az amerikai és számos más hadseregnél is.

Nagyon hasonló alapelvekre épül a Magyar Honvédség által rendszeresített, és az újdörögdi gyakorlótéren szerencsétlen körülmények között felrobbant 96M NF kézigránát is.

„A készre szerelt kézigránát a biztosító sasszeg kihúzásáig működésképtelen. A sasszeghez erősített húzókarika a gyújtóhoz van rögzítve. A kézigránátok élesítéséhez a biztosító sasszeg kihúzása szükséges, ehhez körülbelül 60–120 N erő szükséges. A biztosító sasszeg kihúzása után, amíg a biztosítókart egyik kezünkkel leszorítva tartjuk, a kézigránát nem lép működésbe. Ha a kézigránát eldobása után a gyújtófejben lévő forgatórugó a biztosítókart legalább 50°-os szögben elfordítja, beindul a robbanási folyamat, és a késleltetési idő letelte után bekövetkezik a robbanás”

– olvasható a „Katonai alapismeretek” című, 2010-ben a Zrínyi Kiadónál megjelent tankönyvben ennek az eszköznek a működéséről.

A 96MN F kézigránát főbb adatai és részei

Fotó: Katonai alapismeretek tankönyv

Ennek fényében azért felmerülnek kérdések arról, hogy miként is robbanhatott fel egy ilyen gránát a civil köztisztviselő kezében. Hiszen három biztonsági lépcső is be van építve a rendszerbe, a sasszeg és a biztosítókar mellett egy harmadik feltételnek is teljesülnie kellett: az eldobás után a gyújtófej elfordulásának. Tehát – amennyiben a gránát rendeltetésszerűen működött – akkor ez a baleset csak úgy történhetett meg, hogy a gránátot már eldobták vagy mondjuk leejtették, és ezután újra megfogta a szerencsétlenül járt civil.

Márpedig az eset óta megszólalt szakértők közül többen is hangsúlyozták, hogy az ilyen kiképzéseken a gyakorlódobást egy fedezékből hajtják végre, és azt is a kiképzendők fejébe verik, hogy amennyiben véletlenül ezen belül landolna a gránát, akkor azt nem szabad újra megfogni, hanem gyorsan ki kell menekülni ebből a térből. Ha ezt valaki magától nem tenné meg, akkor a kiképzést végrehajtónak kell onnan gyorsan kimenekíteni az illetőt.

Egyelőre nem tudjuk, pontosan mi történt tehát, a műszaki hiba lehetőségét sem lehet kizárni az emberi hiba mellett. Az viszont biztos, hogy régi, kipróbált technológiával történt a szörnyű baleset, és pontosan az ilyen esetek elkerülésén már legalább egy évszázada, de voltaképpen több száz éve dolgoznak a hadmérnökök, fegyvergyártók.

