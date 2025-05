Így vadásznak ránk az online bűnözők, célkeresztben Magyarország

A rendőrség egyúttal felszólította a lakosságot arra, hogyha bárki csalás áldozatává vált, vagy ilyen kísérlettel találkozott, jelezze az esetet az érintett pénzintézetnek, illetve tegyen bejelentést a 112-es hívószámon, vagy személyesen a rendőrségen. Kiemelték, ez akkor is kiemelten fontos, ha végül nem dőlt be az átverésnek a felhasználó, mert bejelentésével, feljelentésével segítheti a rendőrség munkáját és tehet azért, hogy mások se váljanak áldozattá.

2024-ben 15 167, míg 2025 első három hónapjában 2532 olyan eljárás akadt , amelyben a Btk. 375-ös paragrafusa szerinti információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűncselekmény miatt járt el a rendőrség. Ide tartoznak az olyan ügyek, amelyekben a terhelt a „jogtalan haszonszerzés végett információs rendszerbe adatot bevisz, az abban kezelt adatot megváltoztatja, törli, vagy hozzáférhetetlenné teszi, illetve egyéb művelet végzésével az információs rendszer működését befolyásolja, és ezzel kárt okoz”, azaz a hagyományos hackertámadások, köztük a zsarolóvírusok is.

A cégek részéről hiányzott a megfelelő tudatosság is, hiszen mindössze a dolgozók 47,94 százaléka részesült bármilyen kibervédelmi oktatásban, így a többség nem tudja, hogyan védekezzen egy esetleg hackertámadás ellen. Az, hogy ezen a téren mekkora a lemaradás, különösen az EU-s adatokhoz viszonyítva látszik igazán, ugyanis kontinensi szinten megközelítőleg 60 százalék kapott ilyen irányú képzést.

Laptársunk, a szintén a Klasszis Média által kiadott Privátbankár korábbi cikkében kifejezetten a cégeket érintő kiberbiztonsági kockázatokkal foglalkozott – mint kiderült, a hazai vállalkozásoknak még van hová fejlődnie ezen a téren. Az Eurostat nemzetközi összehasonlítása szerint 2024-ben a magyar cégek 84,75 százaléka alkalmazott valamilyen védelmi megoldást, jelentősen elmaradva ezzel nemcsak 92,76 százalékos uniós átlagtól, de a Visegrádi Négyek valamelyikében működő társaikhoz képest is rosszabbul teljesítettek.

Ennek fontosságát igazolja a KSH e-kereskedelmi statisztikája is , hiszen eszerint a 2024-ben a magyarok 81,9 százaléka vásárolt valamilyen formában az interneten, 61,7 százalék pedig rendszeresen tette azt . Miközben tehát a digitalizáció egyre inkább széleskörűvé válik, és a mindennapi ügyintézés egyre nagyobb hányada zajlik a webes térben, a veszélyek is nőnek.

Ma már szinte elképzelhetetlen az, hogy valaki ne használja az internetet, a magyar társadalmat olyannyira átszőtte a technológia, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján 2024-ben már mindössze 0,6 százalék volt azok aránya, akik több mint egy éve nem használták az internetet. Az, hogy hogyan vált egyre elterjedtebbé az online világ, grafikonunkon is látványosan megjelenik:

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!