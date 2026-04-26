Ilyet még nem látott: történelmi űrvideóval alázhatja konkurenciáját az Apple

A NASA nemrég sikerrel zárult, történelmi űrmisszióján, az Artemis–2 küldetés részeként történt egy a napokban publikált eset: Reid Wiseman űrhajós egészen különleges látványt örökített meg a Hold túlsó oldalánál, amely nemcsak tudományos, hanem technológiatörténeti mérföldkő is. Az asztronauta közösségi oldalán tette közzé a lenyűgöző felvételt, amelyen a Föld lassanként eltűnik a Hold pereme mögött.

Az első kütyüs expedíció az űrben

Az Artemis–2 az első olyan holdmisszió, amelynek során a NASA hivatalosan is engedélyezte az okostelefonok használatát. Korábban az ilyen eszközök jelenléte biztonsági okokból elképzelhetetlen lett volna, most azonban kísérleti jelleggel integrálták a fogyasztói technológiát az űrutazás idejére.

Űrcowboyok telóval villognak, súlytalanul

A videót az Orion űrkapszula ablakán keresztül rögzítette az űrcowboy, és a látványt egy földi tengerparti naplementéhez hasonlította, azzal a különbséggel, hogy ezt a kozmosz legidegenebb pontjáról szemlélte. Az észvesztő marketing ott kezdődik, hogy az űrhajós legénység a Föld feletti tartózkodásuk idejére speciálisan előkészített Apple iPhone készülékeket kaptak a NASA-tól, amelyeket szigorú előírások szerint módosítottak.



Hogy melyik két fő funkciót kellett kikpcsolni az űrhajó műszaki infrastruktúrája veszélyeztetésének elkerülése érdekében, valamint hogyan nézett ki a szenzációs videó, arról további részleteket laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár oldalán megjelent írásból ismerhet meg.