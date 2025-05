Iszonyatos a pusztítás – Oroszország mellett Kanada is a főbűnösök között

A kiemelkedő, jó példák között említette még a jelentés Bolívia déli részén található Charagua Iyambae autonóm terület őslakó közösségét is, amely képes volt megóvni erdeit a tüzektől.

A trópusi őserdők mellett Kanadában és Oroszországban is hatalmas erdőterületeket emésztett fel a tűz, mindkét ország 5,2 millió hektárnyi erdőt veszített el.

Kolumbiában és a Kongói Demokratikus Köztársaságban a fegyveres konfliktusok is súlyosbították az erdőpusztulás mértékét, miután a fegyveres szervezetek felélik a körülöttük található természeti erőforrásokat.

Bolíviában, amely tavaly Brazília után a második legnagyobb erdőveszteséget szenvedte el, 2024-ben a szárazság, az erdőtüzek és a kormány által ösztönzött mezőgazdasági terjeszkedés miatt 200 százalékkal nőtt az elpusztult erdőterületek nagysága. A jelentés hasonló tendenciára hívta fel a figyelmet Mexikóban, Peruban, Nicaraguában és Guatemalában is.

Azóta, hogy 2016 óta minden évben kiadják a jelentést, most fordult elő először, hogy a trópusi őserdők pusztulásának fő okaként az erdőtüzeket jelölték meg.

