Itt a tökéletes védelem a szúnyogok ellen?

Az ígéretek szerint a gép természetesen emberre vagy háziállatokra nem fog tüzelni, sőt a túl gyorsan mozgó rovarokat, például legyeket is békén hagyja.

Előbbi 468, utóbbi 668 dolláros áron r endelhető elő , de mindkettő működik akkumulátorról is.

Gyérítés ide, füstölők, magunkra fújt spray-k oda, a szúnyogok bizony egész nyáron problémát okoznak a legtöbb embernek. Egy kínai mérnök, Jim Wong most egészen sajátos, és ígéretei szerint egészen biztos megoldással állt elő.

A Csillagok Háborújában is megirigyelnék szúnyoggyilkos kütyüt.

