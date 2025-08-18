Itthon van a második magyar űrhajós

Véget ért a houstoni rehabilitációja, így hétfő délelőtt 11 órakor visszatért Magyarországra Kapu Tibor kutatóűrhajós, aki az Ax-4 misszió tagjaként nemrég a Nemzetközi Űrállomáson is járt. Az űrhajós magyar zászlóval a kezében szállt ki a Magyar Honvédség repülőgépéből a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.

A megérkezést követően Kapu Tibor egy sajtótájékoztató keretében válaszolt az újságírók kérdéseire. Szintén a kutatóűrhajóssal kapcsolatos hír, hogy augusztus 23-án Cserényi Gyula tartalékos kutatóűrhajóssal együtt a tapasztalatairól részletesebben is beszámol majd a budapesti Millenárison.

Az ingyenesen megtekinthető esemény 10 órakor kezdődik a HUNIVERZUM – Magyarok a világűrben nevű Facebook-oldalon megjelent leírás szerint, és várhatóan 12 óráig tart. Mint ismert, az Axiom-4 küldetés négyfős legénysége, köztük Kapu Tiborral, 18 napot töltött a Nemzetközi Űrállomáson, ahol több mint 60 kísérletet végeztek el. A Dragon űrkapszula július 15-én több mint 260 kilogrammnyi rakománnyal tért vissza, benne a NASA hardverével és a küldetés során végzett kísérletek adataival.

(MTI)