Tudomány-technika Autópiac, járműipar Palkovics László

Izraeli technológiával működő kínai önvezető autók jöttek a várba

A csütörtökön bemutatott két jármű a próbaüzem során a főváros I. kerületének utcáit járja.

A Budai Várban tartott bemutatón Palkovics László mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos kifejtette: ha ezek az autók autonóm módon tudnak működni a Várban és a környékén, ilyen bonyolult közlekedési környezetben is, akkor „nincs olyan helye a világnak, ahol ne tudnának”, számol be róla az MTI.

Így néz ki egy Zeekr 001 model
Fotó: https://www.zeekrlife.com/global/vehicles/001

A kormánybiztos felidézte: az Európai Unió 2050-re azt a célt tűzte ki, hogy senki ne haljon meg közlekedési balesetben az európai utakon. A balesetekért 90 százalékos valószínűséggel a járművezetők felelősek; az önvezető technológiák segítik a közlekedési balesetek elkerülését, valamint a környezetterhelés csökkentését – tette hozzá.

A járművek teljesen biztonságosak, és senkinek a munkáját nem veszik el – hangsúlyozta Palkovics László.

Kínai autó, és izraeli technológia

A Zeekr 001 kínai elektromos autókba az autonóm vezetéshez szükséges technológiát az izraeli Mobileye szállította.

A kormánybiztos elmondta: a Magyarország és Izrael közötti technológiai együttműködés újabb fontos állomásához érkezett. Az izraeli innovatív ökoszisztéma és a magyarországi high-tech gyártási ökoszisztéma újabb ponton kapcsolódik össze, az autonóm vezetés területén.

Lekapták az Európában nem elérhető csodaautót a német utakon

Ha nem sokat mond Önnek a SU7 vagy a YU7-es modell, még ne kattintson el! A Xiaomit azért ismeri, ugye? Ja, hogy az csak egy mobiltelefonokat gyártó cég? Tévedés, autókat is gyártanak, méghozzá nem is akármilyeneket! Ezek közül sikerült lefülelni most az egyik modellt Németországban, ami azért nagy szó, mert a csúcstechnológiával telepumpált verdák még hosszú hónapokig biztosan nem róhatják legálisan az európai és így a magyar utakat sem.

Újabb orosz befolyásolás? A hírszerzés szerint már a mobilokba is beférkőzhettek

Újabb orosz befolyásolás? A hírszerzés szerint már a mobilokba is beférkőzhettek

Sorjáznak a kérdések, mivel tömegek kedvenc telefonos programjai is érintettek.

Térdre rogyhat egy politikai mozgalom miatt a népszerű AI alkalmazás

Térdre rogyhat egy politikai mozgalom miatt a népszerű AI alkalmazás

Méretes, kétségbeesett reakciókat hoz, ha a politika egy bizonyos szintnél mélyebben alkalmazza vagy csak alkalmazná a mesterséges intelligenciát (MI/AI). Sőt a legújabb fejlemény, hogy tulajdonképpen politikai mozgalommá válik egy kormány és az AI-ipar egy nem túl szerencsés összefonódása miatti tiltakozás. 

Nem elég az AI: robotkar és humanoidok jönnek órákon belül

Nem elég az AI: robotkar és humanoidok jönnek órákon belül

Már csak alig néhány óra választja el a világot attól, hogy hivatalosan is felfedezhesse, megismerhessde a lehengerlő iparág vad újításait.

Már ők is? A Vatikán is az AI-hoz fordult

Már ők is? A Vatikán is az AI-hoz fordult

Nem ördögtől való a technika, ha jóra használják.

Ez a kritikus hiba tett róla, hogy megint ne jusson ember a Holdra

Ez a kritikus hiba tett róla, hogy megint ne jusson ember a Holdra

A tavaszi remények most elillentak, halasztják a bevetést.

Aljas eljárás: így tennék tönkre az olimpiát és a foci vb-t is

Aljas eljárás: így tennék tönkre az olimpiát és a foci vb-t is

A szakértők figyelmeztettek: kellő elővigyázatosság nélkül nagyon sokat veszíthetünk.

Megszüntetné a végtelen görgetést az Európai Bizottság

Megszüntetné a végtelen görgetést az Európai Bizottság

Függőséget okoz a TikTok kialakítása, különösen a gyerekek számára – mondta ki az Európai Bizottság. Vizsgálódnak a Facebookot és az Instagramot üzemeltető Metánál is, az uniós rendeletet azonban még pontosítani kell.

Két ipari forradalom is zajlik, alulbecsüljük az AI gazdasági hatásait – Klasszis Podcast

Két ipari forradalom is zajlik, alulbecsüljük az AI gazdasági hatásait – Klasszis Podcast

Az átlagos munkavállalók nem lesznek jobbak a mesterséges intelligenciának köszönhetően, de a jók még kiválóbbakká válhatnak – véli az IBM Magyarország ügyvezetője. Pikéthy Árpád a Klasszis Podcast legújabb epizódjában arról is beszélt, hogy az a cég, amelyik legyint most az AI-ra, 10 éven belül lehúzhatja a rolót. Ugyanakkor az is fontos volt, hogy megtörtént, illetve elkezdődött egy kijózanodási folyamat, és már reálisabban látják a technológiát a cégvezetők.

Mi mindent tud az alvásipar?

Életünk egyharmadát – évtizedeket – alvással töltjük. Mivel a XXI. században az élet óriási mértékben felgyorsult és egyre nagyobb tempóban kell dolgoznunk, sőt, a mobil miatt szinte éjjel-nappal ébernek kell lennünk, nem mindegy, hogyan alszunk. Az alvásiparnak (új fogalom!) is léteznek modern módszerei és folyton változó nemzetközi trendjei. Erről tájékozódtunk a 2018 óta létező Magyar Alvás Szövetség elnökénél, G. Németh Györgynél.

