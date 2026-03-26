Izraeli technológiával működő kínai önvezető autók jöttek a várba

A Budai Várban tartott bemutatón Palkovics László mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos kifejtette: ha ezek az autók autonóm módon tudnak működni a Várban és a környékén, ilyen bonyolult közlekedési környezetben is, akkor „nincs olyan helye a világnak, ahol ne tudnának”, számol be róla az MTI.

Így néz ki egy Zeekr 001 model

A kormánybiztos felidézte: az Európai Unió 2050-re azt a célt tűzte ki, hogy senki ne haljon meg közlekedési balesetben az európai utakon. A balesetekért 90 százalékos valószínűséggel a járművezetők felelősek; az önvezető technológiák segítik a közlekedési balesetek elkerülését, valamint a környezetterhelés csökkentését – tette hozzá.

A járművek teljesen biztonságosak, és senkinek a munkáját nem veszik el – hangsúlyozta Palkovics László.

Kínai autó, és izraeli technológia

A Zeekr 001 kínai elektromos autókba az autonóm vezetéshez szükséges technológiát az izraeli Mobileye szállította.

A kormánybiztos elmondta: a Magyarország és Izrael közötti technológiai együttműködés újabb fontos állomásához érkezett. Az izraeli innovatív ökoszisztéma és a magyarországi high-tech gyártási ökoszisztéma újabb ponton kapcsolódik össze, az autonóm vezetés területén.