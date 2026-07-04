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Tudomány-technika Autópiac, járműipar Tesla

Itt a jövő – Újabb helyszínen pattanhat vezető nélküli taxiba

mfor.hu

Önvezetés, fuvar, megosztás. A legfontosabb jelszavak a robotaxi számnára.

Néhány órával ezelőtt a Tesla komoly bejelentést tett: 

  • elindította önvezető taxi szolgáltatását már Miami-ban is.

Az elektromosautó-gyártó az X-en közzétett bejegyzésében mutatta be a működési területet, amely lényegében Miami nyugati részét fedi le.

A harmadik helyszín

Florida ezzel a harmadik olyan amerikai állam, ahol a Tesla elérhetővé tette az autonóm fuvarmegosztó programját.

A miami-i indulás mellett a vállalat megosztotta a jövőbeli terveit is, amelyek szerint a szolgáltatást hamarosan

  • Orlandóban,
  • Phoenixben,
  • Las Vegasban és
  • Tampában is bevezetik.

Eközben Dallasban és Houstonban már az idei év elején elindultak a Tesla robotaxik. (BBN)

 

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