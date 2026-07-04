Itt a jövő – Újabb helyszínen pattanhat vezető nélküli taxiba

Néhány órával ezelőtt a Tesla komoly bejelentést tett:

elindította önvezető taxi szolgáltatását már Miami-ban is.

Az elektromosautó-gyártó az X-en közzétett bejegyzésében mutatta be a működési területet, amely lényegében Miami nyugati részét fedi le.

¿Qué lo que Miami?



Robotaxi now available in Miami pic.twitter.com/P1m283seZU — Tesla Robotaxi (@robotaxi) July 3, 2026

A harmadik helyszín

Florida ezzel a harmadik olyan amerikai állam, ahol a Tesla elérhetővé tette az autonóm fuvarmegosztó programját.

Kapcsolódó cikk A Tesla készülő gépszörnye még az Nvidia feje szerint is bombasztikus üzlet A Hyundai-ról is jó véleménnyel van a cégvezér.

A miami-i indulás mellett a vállalat megosztotta a jövőbeli terveit is, amelyek szerint a szolgáltatást hamarosan

Orlandóban,

Phoenixben,

Las Vegasban és

Tampában is bevezetik.

Eközben Dallasban és Houstonban már az idei év elején elindultak a Tesla robotaxik. (BBN)