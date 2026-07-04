Itt a jövő – Újabb helyszínen pattanhat vezető nélküli taxiba

Néhány órával ezelőtt a Tesla komoly bejelentést tett:
- elindította önvezető taxi szolgáltatását már Miami-ban is.
Az elektromosautó-gyártó az X-en közzétett bejegyzésében mutatta be a működési területet, amely lényegében Miami nyugati részét fedi le.
¿Qué lo que Miami?— Tesla Robotaxi (@robotaxi) July 3, 2026
Robotaxi now available in Miami pic.twitter.com/P1m283seZU
A harmadik helyszín
Florida ezzel a harmadik olyan amerikai állam, ahol a Tesla elérhetővé tette az autonóm fuvarmegosztó programját.
A miami-i indulás mellett a vállalat megosztotta a jövőbeli terveit is, amelyek szerint a szolgáltatást hamarosan
- Orlandóban,
- Phoenixben,
- Las Vegasban és
- Tampában is bevezetik.
Eközben Dallasban és Houstonban már az idei év elején elindultak a Tesla robotaxik. (BBN)