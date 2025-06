Kapu Tibor az űrből üzent: elmondta, mit sajnál

De erre sor kerül majd a küldetés után nem sokkal. Rettenetesen hálás és büszke vagyok, hogy magyarként itt lehetek, és különleges érzés volt percekkel ezelőtt látni a kis országunkat a világűrből. Remélem, hogy ti is ennyire büszkék lesztek erre a küldetésre, mint én. Még találkozunk".

"Szeretnék minden magyarhoz szólni a világűrből. Tudom, hogy mennyire vártátok ezeket a pillanatokat otthon, hasonlóan voltunk ezzel mi is. Az egyetlen dolog, amit sajnálok az egész küldetés és felkészülés során, hogy amikor a várakozás pillanatai megtörténtek otthon, a kis országunkban, akkor én nem lehettem veletek.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!