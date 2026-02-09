Két ipari forradalom is zajlik, alulbecsüljük az AI gazdasági hatásait – Klasszis Podcast

A ChatGPT 2022-es megjelenése után az üzleti életben is túlzott elvárások alakultak ki a mesterséges intelligenciával kapcsolatban. Tavaly viszont megtörtént, vagy legalábbis elindult a kijózanodás folyamata, és a vállalatvezetők is rájöttek, hogy a technológia sem mindenható. Bizonyos feladatokra viszont nélkülözhetetlen. Ezért az a cég, amelyik nem foglalkozik az AI-jal, 10 éven belül megszűnhet – mondta az IBM Magyarország ügyvezetője a Klasszis Podcast legújabb epizódjában.

Pikéthy Árpád hozzátette, hogy a Magyarország Mesterséges Intelligencia Stratégiájában szereplő 15 százalékos GDP-növekedési potenciált inkább alulbecsülték, ennél is magasabb hozzáadott értéke lehet a technológiának. Főleg, hogy eközben zajlik egy másik ipari forradalom, ami a szuperszámítógépek fejlesztésével és a kvantumtechnológiával kapcsolatos.

A szakértő arról is beszélt, hogy milyen munkaerőpiaci átrendeződéseket, elbocsátásokat hozhat magával a mesterséges intelligencia, és hogy a magyarországi vállalatok hogyan állnak az AI alkalmazásával. De megtudtuk azt is, hogy hasznos lehet-e a ChatGPT-t a vállalatvezetőknek, és hogy milyen mértékben szerencsés, ha a technológia beleszivárog az üzleti döntéshozatalba.

A fenti beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja:

00:00 Intro

00:52 Beköszönés

01:39 Mi 3-4 éve, de az IBM mióta foglalkozik már a mesterséges intelligenciával?

09:47 Tartanak a cégek az AI-tól, vagy örülnek neki?

14:23 Miben segíti és miben hátráltatja az AI a cégeket? Mennyi embert kell leépíteni?

27:18 A másik ipari forradalom: a kvantumtechnológia

31:00 Mikor és mekkora mértékben dobhatja meg a GDP-t a mesterséges intelligencia?

40:07 Elköszönés

