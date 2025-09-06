Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Tudomány-technika Kemenesi Gábor

Kiakadt az MTA: magyar tudósokat rágalmazott a kormánypárti lap

mfor.hu

Közleményük szerint a Magyar Nemzetben megjelent írás már nemcsak az intézményt, hanem magát a tudást és annak nemzetközi élvonalba tartozó képviselőit támadja. 

A Magyar Tudományos Akadémia elleni rágalomhadjárat újabb szintet lépett – posztolta ki az intézmény a Facebook-oldalára. Azt írják, hogy a szeptember 3-án az egyik napilapban (az utalás a kormánypárti Magyar Nemzetre vonatkozik – a szerk.) megjelent írás azonban már nemcsak az intézményt, hanem magát a tudást és annak nemzetközi élvonalba tartozó képviselőit támadja. 

Pál Csaba és Papp Balázs munkásságáról a cikkben foglalt hamis és félrevezető állításokat az MTA elnöke egy állásfoglalásban cáfolja, amely részletesen itt olvasható.

A poszt alá írt kommentjében Kemenesi Gábor ismert hazai virológus azt írta:

„Szomorú nap a hazai újságírás történetében. A Magyar Nemzet hasábjain célbavett kutatók a magyar tudomány vezető és meghatározó alakjai. Méltatlan és félrevezető egy ilyen anyag, ráadásul óriási károkat okoz a hazai tudomány megítélésében. A cikk szerzője elmulasztotta tanulmányozni a tudomány működését (a modern tudomány csapatmunka), a tudomány jövője szempontjából kulcsfontosságú mentor-tanítvány kutatóhelyeket méltatni (Hőgyes-Aujeszky forognak a sírjukban). Büszke vagyok a célbavett kutatókra, hogy itthon és nem külföldön építik a tudomány jövőjét és segítik a jövő tudósgenerációit, jómagam is hálával tartozom a példamutatásukért. A legkevesebb, hogy hangot adok, ha méltatlanul támadják őket.”

