Kiakadt az MTA: magyar tudósokat rágalmazott a kormánypárti lap

A Magyar Tudományos Akadémia elleni rágalomhadjárat újabb szintet lépett – posztolta ki az intézmény a Facebook-oldalára. Azt írják, hogy a szeptember 3-án az egyik napilapban (az utalás a kormánypárti Magyar Nemzetre vonatkozik – a szerk.) megjelent írás azonban már nemcsak az intézményt, hanem magát a tudást és annak nemzetközi élvonalba tartozó képviselőit támadja.

Pál Csaba és Papp Balázs munkásságáról a cikkben foglalt hamis és félrevezető állításokat az MTA elnöke egy állásfoglalásban cáfolja, amely részletesen itt olvasható.

A poszt alá írt kommentjében Kemenesi Gábor ismert hazai virológus azt írta:

„Szomorú nap a hazai újságírás történetében. A Magyar Nemzet hasábjain célbavett kutatók a magyar tudomány vezető és meghatározó alakjai. Méltatlan és félrevezető egy ilyen anyag, ráadásul óriási károkat okoz a hazai tudomány megítélésében. A cikk szerzője elmulasztotta tanulmányozni a tudomány működését (a modern tudomány csapatmunka), a tudomány jövője szempontjából kulcsfontosságú mentor-tanítvány kutatóhelyeket méltatni (Hőgyes-Aujeszky forognak a sírjukban). Büszke vagyok a célbavett kutatókra, hogy itthon és nem külföldön építik a tudomány jövőjét és segítik a jövő tudósgenerációit, jómagam is hálával tartozom a példamutatásukért. A legkevesebb, hogy hangot adok, ha méltatlanul támadják őket.”