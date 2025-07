Kiderült, hányan nézték a tévében Kapu Tibor hazatérését

Történelmi siker, kedden lélegzet-visszafojtva figyelte az ország, ahogy Kapu Tibor és társai húsz nap után, missziójukat teljesítve visszatértek az űrből, majd landoltak a Csendes-óceánban. Az űrkapszula több mint 27 ezer kilométeres sebességgel lépett be a légkörbe, a Nemzetközi Űrállomásról történő hazatérés döbbenetes pillanatait a TV2 Tények Plusz HUNOR különkiadása élőben közvetítette. A stúdióban Pachmann Péter és Váczi Gergő a téma szakértőivel követték figyelemmel a nem mindennapi eseményeket.



A TV2 egy különleges látványvilágon és innovatív technikai megoldásokon keresztül juttatta el ismét a nézőkhöz az űrutazás pillanatait, a valós stúdiótérbe egy interaktív virtuális környezetet illesztve. Az űrkapszula landolásának több órás élő közvetítése televíziós szempontból is különleges feladat, a projekt komplexitását jól mutatja, hogy közel száz ember megfeszített munkájának eredménye az, amit az AX-4 űrmisszió rakéta-indításakor és most a hazatéréskor láthattak a TV2 nézői.

Az űrmisszió minden pillanatát nagy érdeklődés követte, így az AX-4 legénységének hazatérését is. A Tények Plusz keddi Hunor különkiadása (július 15., 10:30-12:52) 18,2 százalékos közönségarányt (Share%) ért el a 18-59 évesek körében és 18,3 százalékot a 4+ évesek között. Az átlag nézőszám (AMR) 84 ezer (A18-59) és 242 ezer (A4+) fő volt, mellyel a TV2 magasan a legnézettebb csatorna volt a műsor idősávjában mindkét korcsoport esetében.