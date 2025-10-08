Kiderült, kik kapják idén a kémiai Nobel-díjat

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Kitagava Szuszumu, Richard Robson, Omar Yaghi kapják a 2025-ös kémiai Nobel-díjat. A Svéd Királyi Tudományos Akadémia indoklása szerint a kutatók az elismerést a fémorganikus vázszerkezetek kifejlesztéséért vehetik át. Ezek innovatív megoldást nyújtanak gázok és kémiai anyagok megkötésére és raktározására, amikkel segíthetnek az emberiséget sújtó legnagyobb problémák megoldásában is.

A kutatók által kifejlesztett fémorganikus vázszerkezetű anyagok (metal-organic frameworks, MOF) kiválóan alkalmasak gáztárolók, vagy szén-dioxid-leválasztó üzemek tárolóinak megépítéséhez, de egy sor más területen is hasznukat vehetjük a jövőben, például sivatagi körülmények közt ivóvíz párából történő előállítására, vagy kémiai reakciók katalizálására.

