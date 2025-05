Kiderült: mégsem olyan hasznos a kalóriatáblázat, mint hittük

Bár az idősebb korosztálynál kicsi az esély, hogy alkalmazza, a fiatalabb generációnak ma már a mobiltelefonokra letölthető applikációk segítségével nem gond a bonyolult kalóriaszámolgatás. Pedig a kalóriaszámlálás segíthet abban, hogy felmérjük, mennyi energiát viszünk be, és megelőzzük a felesleges kalóriabevitelből adódó súlynövekedést.

Ez persze nem jelenti azt, hogy a kalóriainformációkat ezentúl el kellene távolítani. Inkább több magyarázattal és egyértelműsítéssel kell alátámasztani őket – javasolják a kutatók. Az egyik lehetséges megoldás a kalóriaszámok párosítása döntéstámogató eszközökkel, például színek segítségével, vagy egy tápértékpontszám feltüntetése – míg az Egyesült Államokban nem, addig az Európai Unióban 2016 óta mindkettő létezik egyébként. Alternatív megoldás lehet még, ha egy adott termék kalóriainformációit egyértelmű referenciapontok is kísérik, amelyek elmagyarázzák, hogy az adott termék mennyit tartalmaz egy személy ajánlott napi kalóriabeviteléből.

Ezek a kutatási eredmények a közegészségügyet és a kalóriaátláthatóságot célzó vállalkozások számára igen fontosak. A közegészségügy ugyanis azt feltételezi, hogy a kalóriainformációk megalapozottabb döntésekhez segíti az embereket. A kutatás mégis azt sugallja, hogy a láthatóság nem elég, s hogy a kalóriainformációk önmagukban nem feltétlenül segítenek. Ezért bizonyos esetekben akár az emberek kevésbé egészséges döntéseket is hozhatnak.

Azt hihetnénk, hogy mivel az emberek túl gyakran találkoznak kalóriainformációkkal, úgy gondolják, tudják, hogyan kell azokat hatékonyan használni. Ezek a kutatási eredmények azonban azt mutatják, hogy a kalóriaszámítás közismertsége visszafelé is elsülhet, hamis megértési érzetet keltve, ami csak zavart okoz. A kutatás szerzői ezt a kalóriafluenciák illúziójának nevezik.

Tehát ahelyett, hogy a kalóriatáblázat segítené az embereket értékelésük alátámasztásában, a kutatók által úgynevezett metakognitív bizonytalanságnak (a gondolkodásról való gondolkodás) nevezett állapotot teremtették, vagyis azt az érzést, hogy „azt hittem, értem, de most már nem vagyok benne biztos”.

Amikor az emberek nem vették figyelembe a kalóriainformációkat, helyesen látták a különbséget az egészséges és az egészségtelen ételek között. De amikor figyelembe vették a kalóriainformációkat, ítéleteikben kevésbé voltak határozottak – írja a The Conversation .

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!