Kína fel akarja törni az agyunkat – és Elon Muskot is beelőzheti ezen a téren

Lo hozzátette: az áttörés óta számos megkeresést kaptak, és már készül a Beinao No.2 vezeték nélküli változata is, amely várhatóan 12-18 hónapon belül léphet a klinikai vizsgálati szakaszba.

A Kínai Agykutató Intézet (CIBR) és az állami tulajdonú NeuCyber NeuroTech közös fejlesztésű agyimplantátuma, a Beinao No.1-t már három páciensbe ültették be, és az év végéig további tíz embernél tervezik a beavatkozást – jelentették be hétfőn Pekingben.

