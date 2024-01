Le kellett kapcsolni a Magyarországon is jelen lévő csomagküldő chatbotját, miután saját haszontalanságáról írt verset

Elképesztően vicces történetet osztott meg Twitter (X) oldalán Ashley Beauchamp brit zenész, aki a DPD futárszolgálattól várt csomagot, és ennek státuszáról szeretett volna csütörtökön (január 18-án) információt szerezni a cég mesterséges intelligenciát használó chatbotjától.

Miután a robot nem tudott válaszolni a kérdésre, Beauchamp szeretett volna egy ügyfélszolgálati telefonszámot szerezni tőle, de ezt sem tudta teljesíteni a rendszer. Az ügyfél ezután először arra kérte a botot, hogy mondjon egy viccet, majd miután ez a kérése teljesült, azt kérte, hogy az MI írjon egy verset egy csomagküldő szolgáltató használhatatlan chatbotjáról.

Válaszként a chatbot egy három versszakos alkotást küldött neki, amelyben a DPD-t időpocsékolásnak, a vásárlók legrosszabb rémálmának nevezte, és arról is verselt, hogy amikor végre lekapcsolták a chatbotot, mindenki ünnepelt, mert végre egy igazi embertől kaphattak segítséget, aki tudta, mit csinál.

Parcel delivery firm DPD have replaced their customer service chat with an AI robot thing. It’s utterly useless at answering any queries, and when asked, it happily produced a poem about how terrible they are as a company. It also swore at me. pic.twitter.com/vjWlrIP3wn