Leesik az álla, ha meglátja a szuper olcsónak mondott tech csodát

Sokak által régen várt darabot hozott az Apple 2026-os tavaszi termékbemutatója. Ez nem más, mint a MacBook Neo, a cupertino-i vállalat eddigi legagresszívebb próbálkozása a belépő szintű laptopok piacának meghódítására.

A MacBook Neo nem egyszerűen egy olcsóbb Mac. Fejlesztési- és üzletpolitikai szempontból a “vassal” klapcsolatos egyik legérdekesebb húzás az, hogy az Apple szakított az eddigi eljárással: most nem egy korábbi generációs, a laptopokban használt mikrochipet (például egy kifutó M2-est vagy M3-ast) csomagolt újra. Ehelyett a mobiljainál is használt, konkrétan az iPhone 16 Pro sorozatból már ismert A18 Pro lapkát költöztette át a számítógépes szerkezetbe.

Processzor és annál is több

Az A18 nevet viselő mikrochip egy a TSMC, tajvani chipgyártó által készített iszonyatos precizitású gyártási eljárással előállított úgynevezett lapkakészlet Ez a mini egység 6 magos felépítésű, magába foglalja a központi (CPU) és grafikus (GPU) egységeket is. Konyhanyelven: az adott eszköznek ez az agya. Arról, hogy mennyibe kerül az új kütyü, milyen előnyei vannak a vállalat számára, és jó-e mindez a felhasználóknak is további részleteket laptársunk, a Privátbankár.hu oldalán megjelent írásból ismerhet meg.

