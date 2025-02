Lefotózták az omlást a Paksi Atomerőmű építkezésén – kell aggódnunk?

Január 30-án az 5. blokk munkagödrében OMLÁS történt, az OAH elnöke következetesen ezt a kifejezést használta, nem próbálta bagatellizálni a helyzetet. A repedéseket már január 15-én észlelték, a munkavégzést pedig január 30-án leállították – közölte a képviselő. A bizottsági ülésen átadtak egy anyagot, ami tartalmaz egy fényképet is az omlással érintett szakaszról, ezt Hadházy Ákos nyilvánosságra is hozta:

A Paks2 építkezésén történt omlásról tartott meghallgatást a parlament fenntartható fejlődés bizottsága – amire a kormánypárti képviselők és a kormány illetékesei nem mentek be. Ott volt viszont az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) elnöke – közölte a Facebookon Hadházy Ákos országgyűlési képviselő.

A parlamenti bizottsági meghallgatásra nem ment el se a kormány, se a kormánypárti képviselők. Ott volt viszont az Országos Atomenergia Hivatal és Hadházy Ákos is.

