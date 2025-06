Lefőtt a kávé az Apple-nek, hatalmas hibát követtek el

Online Klasszis Klub élőben Békesi Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

„Az emberek nagy része még nem dönt AI-funkciók alapján, így lehet, hogy az Apple késése nem is annyira problémás” – fogalmazott Bob O’Donnell, a TECHnalysis Research vezetője.

Míg az Apple a 3500 dolláros Vision Pro headsettel próbálkozik, a Meta és a Google a kevesebb mint 400 dollárért kínált okosszemüvegekkel célozzák meg a piacot. Elemzők szerint ezek előnye, hogy a felhasználó látómezejére is reagálnak, természetes nyelvi párbeszéddel.

Az Apple ugyan elindított néhány ígért AI-eszközt – például szöveg- és képgeneráló funkciókat –, de ezek közül több a ChatGPT-t fejlesztő OpenAI partnereként működik. Sajtóhírek szerint idén megnyithatják a házon belül fejlesztett modelleket a külső fejlesztők előtt is, de szakértők szerint az Apple még nem rendelkezik olyan „multimodális” AI-modellel, amely egyszerre képes értelmezni képet, hangot és szöveget – ez pedig kulcsfontosságú lenne a Meta által népszerűvé tett, olcsóbb okosszemüvegek világában.

Az Apple részvényei több mint 40 százalékot estek az év eleje óta, ezzel nemcsak a Google-tól, de a mesterséges intelligencia által felhajtott Microsofttól is lemaradt a piacon. Az amerikai és európai bíróságok is vizsgálják az App Store üzleti modelljét, többek között a magas jutalékok miatt, Donald Trump pedig 25 százalékos vámot helyezett kilátásba az iPhone-okra.

Az Apple eddigi legnagyobb technológiai és szabályozási kihívásaival néz szembe – derül ki a Reuters cikkéből, amely a hétfői éves fejlesztői konferencia előtt készült. Bár a vállalat tavaly mesterségesintelligencia-fejlesztéseket ígért, köztük a Siri digitális asszisztens továbbfejlesztését is, ezek nagy részét elhalasztották 2025-re. Eközben a versenytársak, például a Google és a Microsoft, sorra jelentik be új AI-funkcióikat.

