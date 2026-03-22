Tudomány-technika Autópiac, járműipar Hibrid- és elektromosautók Xiaomi

Lekapták az Európában nem elérhető csodaautót a német utakon

Czwick Dávid

Ha nem sokat mond Önnek a SU7 vagy a YU7-es modell, még ne kattintson el! A Xiaomit azért ismeri, ugye? Ja, hogy az csak egy mobiltelefonokat gyártó cég? Tévedés, autókat is gyártanak, méghozzá nem is akármilyeneket! Ezek közül sikerült lefülelni most az egyik modellt Németországban, ami azért nagy szó, mert a csúcstechnológiával telepumpált verdák még hosszú hónapokig biztosan nem róhatják legálisan az európai és így a magyar utakat sem.

A harmadik legnagyobb. Igen, a Xiaomi dobogós helyet foglal el a világ legnagyobb mobiltelefonokat gyártó vállalatai között, azonban messze több mára ennél a kínai cég. A tavalyi harmadik negyedévben (tehát három hónap alatt) a távol-keleti gyártó teljes árbevétele meghaladta a 16 milliárd dollárt. Ez a hatalmas összeg több mint ötödével nagyobb, mint az egy évvel ezelőtti hasonló időszak teljesítménye.

A mobilok után az autó és az AI hódít

A vállalat közleménye szerint, melyről a Reuters számolt be, annak idején a növekedés motorjai az elektromos autók, az AI és egyéb új kezdeményezések voltak. Mindez azért érdekes, mert mostanra a teljes bevétel 25 százalékát már az előbbiek teszik ki. 2025. július eleje és szeptember vége között már majdnem 110 ezer elektromos autót szállítottak le, amihez már hozzájárult a júniusban bevezetett második modelljük, a YU7 elektromos SUV értékesítése is.

Ráadásul a vállalat e-autó üzletága másfél év alatt már profitot tudott termelni, öt évvel verte ezzel kenterbe az amerikai Teslát.

Ezek fényében máris más dimenzióba helyeztük a jópofa otthoni kütyüiről, hasznos kiegészítőiről és nagy képernyős telefonjairól ismert gyártót.

A kínai márka 2023 végén mutatta be első teljesen elektromos gépkocsiját, a Xiaomi SU7-et. Ennek gyártása 2024 elején kezdődött, de már tavaly év végén legördült a gyártószalagról a félmilliomodik legyártott járgány is. Sőt, tavaly tavasztól elérhető a Xaiomi YU7 is, mely egyértelműen a Tesla Y-ok nagy kihívója lehet (és egyben e sorok szerzőjének favoritja).

A legnagyobbak dizájnjegyeit is magán hordozza a csúcstechnikával tűzdelt járgány, a SU7
Fotó: Xiaomi

Mi történt Németországban?

Egy autós híreket közlő oldal szerint németországi teszteléseken tűnt fel a Xiaomi elektromos szedán alapdarabja, a SU7-es, ami az európai piacra lépési szándékot erősíti meg. A modell eszerint az autópályákon rótta a kilométereket, sőt a hírek szerint a tesztelt prototípuson kiegészítő berendezések, például szenzorok, kamerák és lidarok is láthatóak.

Bár Európában az önvezető funkciók egyelőre szigorúan korlátozottak, a fenti szenzorok tesztelése alapján a gyártó már készül a jövőbeli alkalmazásukra.

Már csak néhány hónap maradt?

A Xiaomi hivatalosan is bejelentette, hogy 2027-ben piacra dobja első elektromos autóját Európában – írta meg tavaly az e-cars oldala. Az európai piacra lépés tovább fokozhatja a versenyt a városi elektromos autók szegmensében, ahol a 2026-os új modellek iránt folyamatosan nő a kereslet.

High tech hintók elektromosan, négy keréken

A Xiaomi autók közös műszaki előnyei:

  •  Zökkenőmentes mobil-autó ökoszisztéma
  • Xiaomi „Smart Cockpit” fizikai gombokkal
  • Szupergyors, 0,1 másodperces válaszidejű kijelzők kiterjesztett valósággal
  • Fejlett Head-Up Display
  • Intelligens sportülések, tükrök és belső tér
  • Garantált minimális hatótáv: 450-500 kilométer 

Újabb orosz befolyásolás? A hírszerzés szerint már a mobilokba is beférkőzhettek

Sorjáznak a kérdések, mivel tömegek kedvenc telefonos programjai is érintettek.

Térdre rogyhat egy politikai mozgalom miatt a népszerű AI alkalmazás

Méretes, kétségbeesett reakciókat hoz, ha a politika egy bizonyos szintnél mélyebben alkalmazza vagy csak alkalmazná a mesterséges intelligenciát (MI/AI). Sőt a legújabb fejlemény, hogy tulajdonképpen politikai mozgalommá válik egy kormány és az AI-ipar egy nem túl szerencsés összefonódása miatti tiltakozás. 

Nem elég az AI: robotkar és humanoidok jönnek órákon belül

Már csak alig néhány óra választja el a világot attól, hogy hivatalosan is felfedezhesse, megismerhessde a lehengerlő iparág vad újításait.

Már ők is? A Vatikán is az AI-hoz fordult

Nem ördögtől való a technika, ha jóra használják.

Ez a kritikus hiba tett róla, hogy megint ne jusson ember a Holdra

A tavaszi remények most elillentak, halasztják a bevetést.

Aljas eljárás: így tennék tönkre az olimpiát és a foci vb-t is

A szakértők figyelmeztettek: kellő elővigyázatosság nélkül nagyon sokat veszíthetünk.

Megszüntetné a végtelen görgetést az Európai Bizottság

Függőséget okoz a TikTok kialakítása, különösen a gyerekek számára – mondta ki az Európai Bizottság. Vizsgálódnak a Facebookot és az Instagramot üzemeltető Metánál is, az uniós rendeletet azonban még pontosítani kell.

Két ipari forradalom is zajlik, alulbecsüljük az AI gazdasági hatásait – Klasszis Podcast

Az átlagos munkavállalók nem lesznek jobbak a mesterséges intelligenciának köszönhetően, de a jók még kiválóbbakká válhatnak – véli az IBM Magyarország ügyvezetője. Pikéthy Árpád a Klasszis Podcast legújabb epizódjában arról is beszélt, hogy az a cég, amelyik legyint most az AI-ra, 10 éven belül lehúzhatja a rolót. Ugyanakkor az is fontos volt, hogy megtörtént, illetve elkezdődött egy kijózanodási folyamat, és már reálisabban látják a technológiát a cégvezetők.

Mi mindent tud az alvásipar?

Életünk egyharmadát – évtizedeket – alvással töltjük. Mivel a XXI. században az élet óriási mértékben felgyorsult és egyre nagyobb tempóban kell dolgoznunk, sőt, a mobil miatt szinte éjjel-nappal ébernek kell lennünk, nem mindegy, hogyan alszunk. Az alvásiparnak (új fogalom!) is léteznek modern módszerei és folyton változó nemzetközi trendjei. Erről tájékozódtunk a 2018 óta létező Magyar Alvás Szövetség elnökénél, G. Németh Györgynél.

A klímaváltozásra is pozitív hatással lehet az AI

A cégvezetők 97 százaléka bízik abban, hogy a mesterséges intelligencia hosszabb távon csökkentheti az energiaigényt, de egyelőre az egyik legfőbb probléma, a hálózati kapacitás egyelőre megoldatlan. A KPMG bizakodó a következő évekre nézve.

Kerüljünk harmóniába önmagunkkal!

