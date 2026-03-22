Lekapták az Európában nem elérhető csodaautót a német utakon

A harmadik legnagyobb. Igen, a Xiaomi dobogós helyet foglal el a világ legnagyobb mobiltelefonokat gyártó vállalatai között, azonban messze több mára ennél a kínai cég. A tavalyi harmadik negyedévben (tehát három hónap alatt) a távol-keleti gyártó teljes árbevétele meghaladta a 16 milliárd dollárt. Ez a hatalmas összeg több mint ötödével nagyobb, mint az egy évvel ezelőtti hasonló időszak teljesítménye.

Kapcsolódó cikk A Xiaomi új piacra tör be Magyarországon Megérkezett a Mijia hazánkba.

A mobilok után az autó és az AI hódít

A vállalat közleménye szerint, melyről a Reuters számolt be, annak idején a növekedés motorjai az elektromos autók, az AI és egyéb új kezdeményezések voltak. Mindez azért érdekes, mert mostanra a teljes bevétel 25 százalékát már az előbbiek teszik ki. 2025. július eleje és szeptember vége között már majdnem 110 ezer elektromos autót szállítottak le, amihez már hozzájárult a júniusban bevezetett második modelljük, a YU7 elektromos SUV értékesítése is.

Ráadásul a vállalat e-autó üzletága másfél év alatt már profitot tudott termelni, öt évvel verte ezzel kenterbe az amerikai Teslát.

Ezek fényében máris más dimenzióba helyeztük a jópofa otthoni kütyüiről, hasznos kiegészítőiről és nagy képernyős telefonjairól ismert gyártót.

A kínai márka 2023 végén mutatta be első teljesen elektromos gépkocsiját, a Xiaomi SU7-et. Ennek gyártása 2024 elején kezdődött, de már tavaly év végén legördült a gyártószalagról a félmilliomodik legyártott járgány is. Sőt, tavaly tavasztól elérhető a Xaiomi YU7 is, mely egyértelműen a Tesla Y-ok nagy kihívója lehet (és egyben e sorok szerzőjének favoritja).

A legnagyobbak dizájnjegyeit is magán hordozza a csúcstechnikával tűzdelt járgány, a SU7

Fotó: Xiaomi

Mi történt Németországban?

Egy autós híreket közlő oldal szerint németországi teszteléseken tűnt fel a Xiaomi elektromos szedán alapdarabja, a SU7-es, ami az európai piacra lépési szándékot erősíti meg. A modell eszerint az autópályákon rótta a kilométereket, sőt a hírek szerint a tesztelt prototípuson kiegészítő berendezések, például szenzorok, kamerák és lidarok is láthatóak.

Bár Európában az önvezető funkciók egyelőre szigorúan korlátozottak, a fenti szenzorok tesztelése alapján a gyártó már készül a jövőbeli alkalmazásukra.

Már csak néhány hónap maradt?

A Xiaomi hivatalosan is bejelentette, hogy 2027-ben piacra dobja első elektromos autóját Európában – írta meg tavaly az e-cars oldala. Az európai piacra lépés tovább fokozhatja a versenyt a városi elektromos autók szegmensében, ahol a 2026-os új modellek iránt folyamatosan nő a kereslet.

High tech hintók elektromosan, négy keréken

A Xiaomi autók közös műszaki előnyei:

Zökkenőmentes mobil-autó ökoszisztéma Xiaomi „Smart Cockpit” fizikai gombokkal

Szupergyors, 0,1 másodperces válaszidejű kijelzők kiterjesztett valósággal

Fejlett Head-Up Display

Intelligens sportülések, tükrök és belső tér

Garantált minimális hatótáv: 450-500 kilométer