Lekapták az Európában nem elérhető csodaautót a német utakon

A harmadik legnagyobb. Igen, a Xiaomi dobogós helyet foglal el a világ legnagyobb mobiltelefonokat gyártó vállalatai között, azonban messze több mára ennél a kínai cég. A tavalyi harmadik negyedévben (tehát három hónap alatt) a távol-keleti gyártó teljes árbevétele meghaladta a 16 milliárd dollárt. Ez a hatalmas összeg több mint ötödével nagyobb, mint az egy évvel ezelőtti hasonló időszak teljesítménye.
A mobilok után az autó és az AI hódít
A vállalat közleménye szerint, melyről a Reuters számolt be, annak idején a növekedés motorjai az elektromos autók, az AI és egyéb új kezdeményezések voltak. Mindez azért érdekes, mert mostanra a teljes bevétel 25 százalékát már az előbbiek teszik ki. 2025. július eleje és szeptember vége között már majdnem 110 ezer elektromos autót szállítottak le, amihez már hozzájárult a júniusban bevezetett második modelljük, a YU7 elektromos SUV értékesítése is.
Ráadásul a vállalat e-autó üzletága másfél év alatt már profitot tudott termelni, öt évvel verte ezzel kenterbe az amerikai Teslát.
Ezek fényében máris más dimenzióba helyeztük a jópofa otthoni kütyüiről, hasznos kiegészítőiről és nagy képernyős telefonjairól ismert gyártót.
A kínai márka 2023 végén mutatta be első teljesen elektromos gépkocsiját, a Xiaomi SU7-et. Ennek gyártása 2024 elején kezdődött, de már tavaly év végén legördült a gyártószalagról a félmilliomodik legyártott járgány is. Sőt, tavaly tavasztól elérhető a Xaiomi YU7 is, mely egyértelműen a Tesla Y-ok nagy kihívója lehet (és egyben e sorok szerzőjének favoritja).
Mi történt Németországban?
Egy autós híreket közlő oldal szerint németországi teszteléseken tűnt fel a Xiaomi elektromos szedán alapdarabja, a SU7-es, ami az európai piacra lépési szándékot erősíti meg. A modell eszerint az autópályákon rótta a kilométereket, sőt a hírek szerint a tesztelt prototípuson kiegészítő berendezések, például szenzorok, kamerák és lidarok is láthatóak.
Bár Európában az önvezető funkciók egyelőre szigorúan korlátozottak, a fenti szenzorok tesztelése alapján a gyártó már készül a jövőbeli alkalmazásukra.
Már csak néhány hónap maradt?
A Xiaomi hivatalosan is bejelentette, hogy 2027-ben piacra dobja első elektromos autóját Európában – írta meg tavaly az e-cars oldala. Az európai piacra lépés tovább fokozhatja a versenyt a városi elektromos autók szegmensében, ahol a 2026-os új modellek iránt folyamatosan nő a kereslet.
High tech hintók elektromosan, négy keréken
A Xiaomi autók közös műszaki előnyei:
- Zökkenőmentes mobil-autó ökoszisztéma
- Xiaomi „Smart Cockpit” fizikai gombokkal
- Szupergyors, 0,1 másodperces válaszidejű kijelzők kiterjesztett valósággal
- Fejlett Head-Up Display
- Intelligens sportülések, tükrök és belső tér
- Garantált minimális hatótáv: 450-500 kilométer