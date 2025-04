Magyar siker a Financial Times listáján: ismét bekerült a ServerElite

Kapcsolódó cikk Akár 800 ezres kezdő fizetésre is számíthatnak az olyan informatikusok, akiknek egyéb előképzettségük is van Nagy az igény a jogi, orvosi, pénzügyi vagy műszaki előképzettséggel rendelkező informatikusokra.

„Minden cég egyedi, ezért az IT-infrastruktúrának is testreszabottnak kell lennie. Olyan partnert keressünk, aki valóban képes arra, hogy a vállalkozásunk sajátosságait megértse, és ehhez alakítsa ki a technikai megoldásokat” – hangsúlyozta Marosán Andrea. Hozzátette: a gyorsaság, a garancia és a szakértői támogatás szintén döntő tényezők lehetnek a megfelelő IT-partner kiválasztásakor.

„Nem kell tartani a használt szerverektől. A kulcs az, hogy megbízható forrásból szerezzük be őket, ahol minden eszköz alapos tesztelésen és felújításon esik át. Ez jelentős költségmegtakarítást eredményez, ami különösen fontos lehet a kisebb cégeknél, ahol minden forint számít” – emelte ki.

„Nem csupán kereskedők vagyunk – hanem partnerei is ügyfeleinknek. Minden szervert előzetesen tesztelünk, igény szerint konfigurálunk, és nem ritkán egyedi megoldásokat is biztosítunk. Célunk, hogy minden vállalkozás pontosan azt a gépet kapja, amire szüksége van – se többet, se kevesebbet” – mondta Marosán Andrea.

Második alkalommal került fel a Financial Times és a Statista által évente összeállított FT 1000 listára a magyar ServerElite, amely új és használt szerverek forgalmazására, valamint testreszabott informatikai megoldásokra specializálódott, derült ki csütörtökön a cég közleményéből. A lista az európai vállalkozások leggyorsabban növekvő ezres élmezőnyét mutatja be, a bekerüléshez pedig több éven át fenntartott, kiemelkedő árbevétel-növekedés szükséges, külső tőkebevonás nélkül.

