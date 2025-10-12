Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Már csak órái vannak hátra a Windows 10-nek – mit tegyen, akinek ez van a gépén?

Nagy változás vár sok Windows-alapú számítógépet használó emberre: a Microsoft napokon belül befejezi a Windows 10 operációs rendszer támogatását. Nyerhetünk egy év haladékot a váltásra, de ezért tennünk kell.

Október 14-től, szerdától ezek a számítógépek veszélybe kerülhetnek a BBC összeállítása szerint. Ennek oka, hogy a biztonsági frissítések leállnak, így az eszközök sebezhetőbbé válnak a támadásokkal szemben. A Microsoft arra ösztönzi a felhasználókat, hogy ingyenesen frissítsenek Windows 11-re – csakhogy nem minden számítógép alkalmas erre.

Pdig a Windows a világ legnépszerűbb számítógépes operációs rendszere, a Microsoft szerint világszerte több mint 1,4 milliárd eszközön használják. A Statcounter adatai szerint 2025 júliusában ezeknek körülbelül 43 százaléka Windows 10-et futtatott – ezekkel a gépekkel kell most valamit kezdeni.

Vagy frissítünk, vagy új gépet veszünk – vagy nyerünk még egy évet

A BBC összeállítása szerint két lehetséges megoldás van. Az egyik: frissíteni Windows 11-re. A Windows 11 futtatására alkalmas Windows 10-es számítóképek tulajdonosai ingyenesen frissíthetik az operációs rendszert, és megkezdhetik az ismerkedést az új verzióval, amelynek használatához egyébként egyre biztosabb, hogy szükség lesz Microsoft-fiókra – ez korábban még elkerülhető volt, de a Microsoft egyre többet tesz azért, hogy mindenki, aki az operációs rendszerüket használja, fiókot is kénytelen legyen regisztrálni náluk. 

Akinek a gépe nem alkalmas a Windows 11 futtatására, az új eszköz beszerzésére kényszerülhet – még akkor is, ha egyébként jelenlegi számítógépe tökéletesen működik. Nekik – és azoknak, akik más okból nem szeretnének frissíteni –, egy kiskapu még maradt:  regisztrálhatnak egy olyan programra, amely 2026 októberéig biztosítja a legfontosabb biztonsági frissítéseket. Ezt Windows 10 Fogyasztói Kiterjesztett Biztonsági Frissítések (ESU) hívják, ami a leírás szerint 

"segít csökkenteni a rosszindulatú szoftverek és a kiberbiztonsági támadások kockázatát azáltal, hogy hozzáférést biztosít a kritikus és fontos biztonsági frissítésekhez. (…) Az ESU-ba bármikor beiratkozhat, amíg a program 2026. október 13-án véget nem ér.'

Ehhez a megoldáshoz is Microsoft-fiókra lesz szükség - akkor is, ha eddig helyi fiókkal használtuk a számítógépet. (Ez még mindig jobb, mint ha az eredeti tervek valósultak volna meg, amely szerint a Microsoft pénzért adta volna a frissítéseket.)

Aki egyik megoldást sem választja, az biztonsági frissítések nélkül éli tovább az életét – ami viszont az egyre szaporodó kiberbiztonsági fenyegetések világában nem feltétlenül a legokosabb megoldás.

