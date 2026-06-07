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Már itt kopogtatnak Elon Musk csodaautói, kifizetődő volt otthagyni a politikát

mfor.hu

 Az elektromos autók terjedését egyszerűen nem lehet megállítani, sőt a folyamat egyre gyorsul. 

Az idei év április 10. napjáig nyúlik visszamostani történetünk eleje. Ekkor történt ugyanis, hogy Hollandia lett az első európai ország, ahol engedélyezték a Tesla FSD nevű önvezető rendszerét, amely bár sok tekintetben autonóm rendszer, jogilag még kizárólag felügyelet mellett használható – számolt be róla a Villanyautósok.hu oldal.

Litvánia ráhajtott

A portál szerint sokáig úgy tűnt, Belgium lesz a következő, mivel az ottani közlekedési miniszter nagyon fogadkozott, hogy mielőbb meglépik a rendszer adaptálását. Ám ez nem sikerült. Május végén, azaz néhány nappal ezelőtt a 3 millió lelket számláló Litvánia tudta az unió második tagállamaként bevezetni a Tesla rendszerét.

Azaz, ugyan emberi felügyelettel és a vezető volánnál tartózkodása mellett, de a Teslák ott legálisan haladhatnak önvezető módon a közutakon.

A vezető utastérben tartózkodását azért kell külön is említeni, mivel a Teslánál már a gyakorlatban is létező manőver és lehetőség, persze főként Amerikában az a funkció, mely a Smart Summon névre hallgat. Ezzel például egy üzlet parkólójából kiindulva a bolt bejáratának szájához is odaáll a kocsi teljesen automatikus módon, emberi beavatkozás nélkül, ha például majd megszakadunk a sok vásárolt csomagtól.   

Arról, hogy a globális eladások alapján mennyire terjed gyorsan az e-autózás és mit hozott Musk politikai búcsúja a cégnek, további részleteket a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár oldalán megjelent írásból ismerhet meg. 

 

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