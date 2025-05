Már nem elég egy erős jelszó: új veszélyek lesnek a cégekre

Bár a WebAuthn jelentős előrelépést képvisel, továbbra is fontos, hogy a következő tényezőkre figyeljünk:

Ez az új iparági szabvány, amely a FIDO2 alapú WebAuthn-ra épít, jelentős védelmet biztosít az adathalászat és a hitelesítő adatok ellopásának ellen, miközben a felhasználói élményt is javítja.

A hitelesítési folyamat emellett kétirányú ellenőrzést is tartalmaz, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a szerver hitelesítési kérelme alapján ellenőrizze a szolgáltatás azonosságát. A tudásalapú jelszavakat és titkos kódokat használó megoldásokkal ellentétben már nem csak a felhasználónak kell igazolnia jogosultságát.

A bejelentkezéshez többé nincs szükség jelszóra vagy SMS-ben, illetve hitelesítési alkalmazáson keresztül megosztott titkos kódra. Ehelyett a szerver digitális hitelesítési kérelmet küld, amelyet csak akkor lehet teljesíteni, ha a felhasználó fizikailag birtokában van az eszköznek, és igazolni tudja, hogy ő a magánkulcs tulajdonosa – például biometrikus azonosítással. A hitelesítés tehát továbbra is két tényezőn alapul, ám nem a felhasználó tudására, hanem az eszköz fizikai birtoklására és a felhasználó saját biometrikus jellemzőire építve. Ezáltal elvileg nem lehet őket ellopni hagyományos adathalász módszerekkel.

