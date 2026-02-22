Már ők is? A Vatikán is az AI-hoz fordult

Történelmi horderejű lépésről döntöttek a Vatikánban: hamarosan mesterséges intelligencia által támogatott, élő fordítási szolgáltatást kínálnak a Szent Péter-bazilikában zajló szentmisékhez. Az innovatív megoldás összesen 60 különböző nyelven teszi lehetővé a hívők számára, hogy valós időben kövessék a liturgiát saját okostelefonjaik segítségével. A fejlesztés élesítése szimbolikus időpontra esik, hiszen a bazilika felszentelésének négyszázadik évfordulója (1626–2026) alkalmából rendezett ünnepségsorozat részeként debütál.

Modern eszköz és AI a hívek zsebében

Mauro Gambetti bíboros, a bazilika főpapja hangsúlyozta, hogy a Szent Péter-bazilika évszázadok óta a világ minden tájáról érkező hívők befogadóhelye. A bíboros szerint azzal, hogy egy modern eszközt adnak a látogatók kezébe a liturgia szavainak megértéséhez, az egyház saját egyetemes küldetését szolgálják. A cél a nyelvi korlátok lebontása, hogy a szertartás üzenete minden jelenlévőhöz eljusson, függetlenül az anyanyelvétől.

„Azt a küldetést szolgáljuk, amely szerint a Katolikus Egyház középpontja hivatásánál fogva egyetemes” – fogalmazott Mauro Gambetti bíboros.

