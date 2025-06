Itt a második magyar űrhajós, Kapu Tibor

Online Klasszis Klub élőben Csillag Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi gazdasági és közlekedési minisztert!

A tudományos kísérletek között van 3D-nyomtatással, űrruhákkal, ionhajtóművekkel, emberi DNS-sel, mikrobiommal és érzékeléssel kapcsolatos is – írja a Telex.

Az Axiom Space 4-es missziójának űrhajósai 31 ország körülbelül hatvan kísérletét és kutatását végzik majd el. A Farkas Bertalan utáni második magyar űrhajós, Kapu Tibor összesen 19 tudományos kísérlettel készül az űrállomásra, alapvetően hatféle kategóriába sorolható kísérleteket fog végezni, illetve magát az űrkutatást is népszerűsíteni fogja.

