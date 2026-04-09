Másodpercenként 10 ezer méterrel közelít az Artemis 2 a Föld felé

A NASA Artemis 2 küldetésének négytagú legénysége már készülődik a pénteki földet érésre – közölte szerdán az amerikai űrhivatal.

Az Orion űrhajóban utazó legénység a Queen és David Bowie Under Pressure című számára ébredt szerdán, majd a küldetés tudományos programjának újabb kísérleteit végezték, és a felszerelések elcsomagolásának is nekiláttak – számolt be az űrhajósok napjáról a NASA.

Az Orion űrhajó az egyik napeleme irányából fotózva, útban vissza, a Föld felé

Fotó: NASA

Napközben Mark Carney kanadai miniszterelnök élő videokapcsolaton át gratulált a legénységnek, amelynek egy kanadai tagja is van, s mint mondta a kanadaiak „nem is lehetnének büszkébbek” rájuk.

A legénység – Christina Koch, Victor Glover és Reid Wiseman amerikai és Jeremy Hansen kanadai űrhajós – amerikai keleti parti idő szerint pénteken este 8-kor (magyar idő szerint szombaton hajnali 2-kor) landol a Csendes-óceánon. Az időjárási körülmények ideálisak az érkezéshez a NASA tájékoztatása szerint.

Rick Henfling, a NASA repülési igazgatója elmondta, hogy az Artemis 2 másodpercenként 10.657 méteres maximális sebességgel érkezik, amivel csak megközelíti az Apollo-10 küldetés által elért 11.094 m/s sebességet.

Az Artemis 2 több mint 50 éve az első olyan űrmisszió, amely embert juttatott a Hold közelébe. A legénység a múlt héten indult útnak az Orion űrkapszulában, amelyet egy Space Launch System hordozórakéta juttatott az űrbe a floridai Cape Canaveralból. A tíznapos küldetés legfontosabb célja a Hold megkerülése és a NASA által tervezett későbbi Holdra-szállás előkészítése volt. Az Orion négy űrhajósa távolabb jutott a Földtől az út során, mint korábban bármelyik űrmisszió legénysége.

(MTI)