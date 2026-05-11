Megállapodtak: sztárvállalatok húzzák fel a drónpajzsot

Németország két nagyvállalata érintett a komoly védelmi intézkedésben.

A Rheinmetall AG és a Deutsche Telekom AG hétfőn bejelentette, hogy megállapodást kötöttek egy pilóta nélküli légi járművek és szabotázsakciók elleni integrált védelmi rendszer kidolgozásáról, vagyis az úgynevezett drónpajzsról.

A digitálsi fenyegetések korában

Az együttműködés célja a városi központok és a kiemelt nemzeti létfontosságú létesítmények védelme. A drónok jelentette fenyegetés nagymértékben digitális jellegű, ezért a hatékony védekezéshez szenzorok, elhárító eszközök és biztonságos kommunikációs hálózatok kombinációjára van szükség, a két vállalat pedig pontosan ezeket a képességeket egyesíti, fogalmazott Armin Papperger, a Rheinmetall vezérigazgatója.

Tim Höttges, a Telekom elnöke hozzátette:

a szuverenitást nem vitákkal, hanem tettekkel lehet elérni.

A cégek a május 12-én Bonnban kezdődő AFCEA biztonságtechnikai szakkiállításon mutatják be közös elképzeléseiket. Céljuk egy olyan komplex védelmi szemlélet megvalósítása, amely ötvözi a kibervédelmet a fizikai objektumvédelemmel. (BBN)

