Megmenthet, de meg is ölhet – sokkoló dolog derült ki a CT-vizsgálatokról

Egy új amerikai kutatás megdöbbentő eredményekre jutott a komputertomográfiás vizsgálatokkal (CT) kapcsolatban. A CT-vizsgálatok rengeteg betegség, kóros elváltozás diagnosztikájához adnak felbecsülhetetlen értékű segítséget. Az eljárás tulajdonképpen egyfajta röntgenfelvételi módszer, csak egyetlen, kétdimenziós helyett több felvétel összeállításából készít a számítógép egy-, akár háromdimenzióban is megjeleníthető összegzést.

Ez azonban röntgensugárzással is jár, méghozzá értelemszerűen jóval többel, mint egyetlen hagyományos röntgenkép elkészítése. Márpedig a röntgensugárzás köztudott módon növeli a rákos megbetegedések kockázatát.

Eddig is voltak arra vonatkozó becslések, hogy a CT-vizsgálatok hány rákos megbetegedést okoznak, de egy április közepén publikált kutatás szerint ezek jelentősen alulbecsülték a kockázatokat.

Egy 2009-es kutatás szerint például nagyjából 29 ezer jövőbeli rákos megbetegedést okozott a 2007-ben az Egyesült Államokban elvégzett nagyjából 70 millió CT-vizsgálat.

A JAMA orvosi szakfolyóiratban most publikált kutatás ehhez képest arra jutott, hogy a 2023-ban 62 millió amerikai páciensen elvégzett 93 millió CT-vizsgálat nagyjából 103 ezer jövőbeli rákos megbetegedést okozhat.

Ha osztunk, szorzunk, akkor arra juthatunk, hogy míg korábban azt feltételezték, a CT-vizsgálatok nagyjából 0,04 százaléka okoz rákos megbetegedést, ez a kutatás inkább a 0,11 százalékos becsléshez jár közelebb, ez közel háromszoros kockázatot jelent.

Összességében pedig a kutatók szerint minden évben az új rákos diagnózisok 5 százalékáért a CT-vizsgálatok felelhetnek. Ez összemérhető olyan ismert rizikófaktorokkal, mint mondjuk az alkoholfogyasztás (5,4 százalék), vagy a túlsúly (7,6 százalék).

A kérdés már csak azért is fontos, mert – ahogy az adatokból is látszik – a CT-vizsgálatok száma az eltelt évek során nagyjából 30 százalékkal nőtt az Egyesült Államokban, de a fejlett világban is hasonló a trend.

CT-készülék. Életet menthet, de rákot okozhat?

Fotó: Depositphotos

A kockázat ráadásul nem egyenlő a különböző korcsoportokban: sorrendben a legnagyobb a csecsemők, a gyermekek, illetve a serdülők körében.

A legnagyobb számban tüdőrákot okozhattak CT-vizsgálatok, a legnagyobb arányban pedig a hasi és medencei CT-vizsgálatok okozhattak rákos megbetegedést a kutatók adatai szerint.

Természetesen az adatokat bemutató tanulmány szerzői sem a CT-vizsgálatok elhagyására vagy azok veszélyességére igyekeznek felhívni a figyelmet. A CT-eljárások sokszor elkerülhetetlenek, és számtalan balesetet szenvedett vagy beteg ember életét mentik meg vagy hosszabbíthatják meg az eredményeik felhasználásával.

A kutatók azonban arra figyelmeztetnek, hogy szükséges lenne némi óvatosság e vizsgálatokkal kapcsolatban, ugyanis a CT-készülékek egyre szélesebb körű elterjedése, a vizsgálat olcsóbbá, egyszerűbbé válása miatt adott esetben nem feltétlenül indokolt esetekben is ehhez az eszközhöz nyúlnak az orvosok.

Márpedig e tanulmány fényében – és különösen gyermekek esetén – érdemes lenne alaposabban megfontolni, hogy valóban mindenképpen szükséges-e a CT-vizsgálat, ha tudjuk, hogy akár minden ötszázadik, ezredik esetben rákos megbetegedést is okozhat az eljárás.