Megszüntetné a végtelen görgetést az Európai Bizottság

Első alkalommal mondta ki nyíltan az Európai Bizottság, hogy egy közösségimédia-alkalmazás függőséget okoz. A testület arra kérte a TikTok üzemeltetőjét, hogy szüntesse meg az alkalmazás végtelen görgetési lehetőségét, iktasson be szüneteket a hírfolyamában, és alakítsa át az ajánlórendszerét. Ezek különösen a gyerekek számára okozhatnak függőséget, és káros lehet a mentális egészségükre is – írja a Politico.

A TikTok alapvető kialakításának megváltoztatása úttőrő lehet a megfigyelés- és hirdetésalapú üzleti modellek korlátozásában. Az Európai Bizottság közel két éve vizsgálja a Facebook és az Instagram függőséget okozó algoritmusait is, és annak veszélyeit a gyerekekre nézve.

Az uniós digitális szolgáltatásokra vonatkozó rendelet (DSA) kötelezi a közösségimédia-platformokat, hogy csökkentsék a felhasználás kockázatait. A kockázatokat azonban nem pontosítja a rendelet, ezért eddig nem tisztázták, hol húzzák meg a határvonalat.

A TikTok szóvivője, Paolo Ganino tévesnek és alaptalannak tartja az Európai Bizottság állásfoglalását. Ha viszont nem sikerül érdemi ellenérveket felsorakoztatni, akkor a Bizottság a globális éves bevételének 6 százalékára is büntetheti az üzemeltetőt.

Az alkalmazás gyakorlati átalakítására még valószínűleg sokat kell várni: az uniós testületnek az is több mint egy évbe telt, mire az X üzemeltetőjét rákényszerítették a DSA átláthatósági feltételeinek teljesítésére.