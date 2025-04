Megvan, hogy mikor indul az űrbe Kapu Tibor

Online Klasszis Klub élőben László Csabával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

A bejelentés szerint ezzel lezárul egy közel kétéves magyarországi kiválasztási és kiképzési, majd az Egyesült Államokban folytatott nyolc hónapos felkészülési folyamat. Kapu Tibor és tartalékosa, Cserényi Gyula a NASA, a SpaceX és az Axiom Space legszigorúbb feltételeit is teljesítve végezték el a kiképzést, így a miniszteri biztos szerint a világ élvonalába kerültek.

Május 29-én indul el a Nemzetközi Űrállomásra (ISS) az Axiom 4-es küldetés, amelynek keretében Kapu Tibor magyar kutatóűrhajós is a világűrbe utazik – jelentette be Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos a HUNOR – Magyar Űrhajós Program Facebook-oldalán .

