Megvolt az első rosta: belőlük lehetnek űrhajósok 

Először vették fel egy villám keletkezését – rögtön meg is dőlt egy elmélet

Egy rádióteleszkóp felvételei végre magyarázatot adhatnak arra, hogyan is jönnek létre a villámok. Az iskolában tanultakat már rég el kellett volna felejteni, de most az is kiderült, nem a kozmikus sugárzásnak van döntő szerepe a villám lecsapásához vezető folyamatokban. De akkor minek? A nyomok a jégkristályokhoz vezetnek.