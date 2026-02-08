9p
Tudomány-technika AI - Mesterséges intelligencia

Mi mindent tud az alvásipar?

Elek Lenke
Elek Lenke

Életünk egyharmadát – évtizedeket – alvással töltjük. Mivel a XXI. században az élet óriási mértékben felgyorsult és egyre nagyobb tempóban kell dolgoznunk, sőt, a mobil miatt szinte éjjel-nappal ébernek kell lennünk, nem mindegy, hogyan alszunk. Az alvásiparnak (új fogalom!) is léteznek modern módszerei és folyton változó nemzetközi trendjei. Erről tájékozódtunk a 2018 óta létező Magyar Alvás Szövetség elnökénél, G. Németh Györgynél.

Amerikában már a negyvenes-ötvenes években elkezdtek foglalkozni az alvás minőségével, elsősorban abból a szempontból, hogy mennyiben befolyásolja a másnapi munkavégzést. Azt azonban ott sem tudták teljes mértékben megoldani, hogy az éjszakai műszakban dolgozók – ápolónők, reptéri alkalmazottak vagy éppen a beteg kisbabájuk mellett virrasztó anyák – cirkadiánritmusa hamar visszaálljon. Ez befolyásolja ugyanis elsősorban a megszokott tempójú, zavartalan alvást, attól függetlenül, hogy baglyok vagyunk-e vagy pacsirták. De ezt a ritmust sokaknál még az óraátállítás is befolyásolja. A jetlag is hatással lehet néhány napig a nyugodt pihenésre.

Az alvásiparba beletartozik nemcsak az, hogy milyen minőségű, tisztaságú és hány éves a matracunk, mennyire fényáteresztők a redőnyök, zajos-e az éjszakai környezet, vagy hogy hány fokos szobában alszunk, hanem az is, hogy rendelkezésünkre álljanak azok a szakemberek, köztük alvásterapeuták és orvosok, akik segítenek elhárítani az alvászavarokat. De része ennek az ágazatnak az is, hogy a szállodaipar mennyire veszi figyelembe a nyugodt pihenés szempontjait. Az alvás ugyanis annyira életfontosságú, hogy a legszörnyűbb kínokat éli át az, akit napokig nem hagynak aludni és állandóan felébresztenek. És ez nemcsak a mai emberre vonatkozik, hanem az évmilliókkal ezelőtt élt őseinkre is.

Mint a  Magyar Alvás Szövetség elnökétől megtudtuk, az emberek alvása folytonos átalakuláson megy át, ahogy a tudomány, a technológia és az életmód is változik, igénybe véve ma már a mesterséges intelligenciát. Az alvási apnoét ma már a mesterséges intelligencia (MI) is segíti kiküszöbölni vagy enyhíteni, az MI által vezérelt diagnosztikával és új kezelésekkel, gyógyszerekkel.

Az éjszakai alvást gátló szorongás egyre nagyobb egészségügyi problémává válik, amit a digitális túlterhelés és a gazdasági stressz hajt, a szakértők ezért a tudatos alvási gyakorlatokat javasolják. Az MI módszerei forradalmasítják az alváskutatást, a fogyasztói technológiát és a szállodaipart is, az intelligens készülékektől a személyre szabott tanácsadásig – emelte ki G. Németh György.

Az alvásturizmus ma már túlmutat a luxusmatracokon – olyan szállodák, mint a Sensei és a Carillon Miami Beach, integrálják a biometrikus adatokat, a cirkadián világítást és a személyre szabott relaxációs programokat, a pihenés fokozása érdekében. Ugyanakkor egyre több pár alszik külön, az „alvásválások” trendje egyre nagyobb teret hódít. Az, hogy nem egy ágyban alszanak a párok, nem újdonság, ezt az elmúlt évszázadok arisztokrata családjai már kétszáz évvel ezelőtt feltaláltak. (Igaz, volt hozzá külön szobájuk, ami a lakosság alig tíz százalékára volt jellemző. Sőt, a mai magyar lakásállomány sem teszi lehetővé szélesebb körben a külön női és férfi hálószobai elosztást.)

Az, hogy ki miként érzi magát kényelmesen az ágyában, nagyon eltérő lehet egy korosztályon és egy családon belül is. Van, aki szereti a magas, tömött párnákat – mondjuk mert refluxa van –, de csak a vékony takarókat kedveli, más pedig csak a nyaka alá tesz egy kispárnát, viszont még mindig szeret belesüppedni egy vastag paplanba, igazi damaszt vagy vászon – és nem műanyag – ágyneműbe. Sokakat a pamut-krepp paplanhuzat vagy párna is zavar.

Szörnyű kínokat él át, akit nem hagynak napokig aludni
Szörnyű kínokat él át, akit nem hagynak napokig aludni
Fotó: DepositPhotos.com

Az Amerikai Alvásgyógyászati Akadémia szerint az alvási szorongás egyre gyakoribb, különösen a fiatalabb generációk körében, akik fokozott stresszt tapasztalnak a közösségi média, a karrier instabilitása és a nonstop online jelenlét miatt. A Sleep Medicine Reviews című folyóiratban megjelent friss tanulmány szerint a Z generációs felnőttek közel 40 százaléka számol be hetente legalább három, alvással összefüggő szorongásról, ami jelentős növekedés az előző évekhez képest.

A Journal of Clinical Sleep Medicine című folyóiratban megjelent tanulmány kiemeli az „ortoszomnia” terjedését, egy olyan jelenséget, amikor az emberek megszállottan törekszenek a tökéletes alvás elérésére, ami még inkább fokozott stresszhez és rosszabb alvási eredményekhez vezet.

Válaszul az életmódot befolyásoló globális márkák és az alvásszakértők a tudatos gyakorlatokat szorgalmazzák, beleértve az álmatlanság kezelésére szolgáló kognitív viselkedésterápiát, a digitális méregtelenítő stratégiákat. A stresszcsökkentő megoldásokat integráló vállalkozások kulcsszerepet játszanak majd a jövőben.

Az MI már most befolyásolja szinte az összes iparágat és tudományágat. Az alvás sem kivétel.

A mesterséges intelligencia által vezérelt algoritmusok olyan új megoldásokat indítanak el, amelyek nagyobb pontossággal segítik az alvási rendellenességek, például az apnoe és az álmatlanság felismerését. (Az apnoe nem feltétlenül azonos a horkolással, de életveszélyes lehet.) Lehetővé teszi az MI a „big data” elemzését is, amely klinikai, környezeti és laboratóriumi alapú objektív méréseket kombinál. Közben megjelentek az „okosalvás-termékek”: mint például újfajta matracok, világítástechnika, termosztátok és órák.

Az MI segít az alvási apnoeban szenvedőknek, javítva a terápia betartását és a kényelmet. Egyes szolgáltatásai ma már digitális terápiát kínálnak álmatlanság esetén, emberi terapeuta nélkül. Képes észlelni a szabálytalan légzést, a nyugtalan láb szindrómát és más alvási problémákat.

A szállodák mostanában a vendégek preferenciái alapján és az MI segítségével próbálják megteremteni az okosszobákat. Érthetően, hiszen a jó alvás üzlet – a szállodák sok millió dollárt profitálnak belőle. Az igény kielégítésére speciális alvási programokkal, prémium ágyneműkkel és tanácsadó szolgáltatásokkal is készülnek.

A GWI Sleep Initiative és a Serta Simmons Hospitality Bedding 2024-es felmérése szerint a gyakran utazók 91 százaléka hajlandó akár tíz százalékkal többet fizetni a kiváló alvást elősegítő szálláshelyekért. A Hilton a 2025-ös trendjelentésében kiemeli a „ Sleep Tourism 2.0 ”-t, mint vezető trendet, és megjegyzi, hogy minden negyedik utazó foglal gyógyfürdői vagy wellness kezelést, hogy javítsa alvását a nyaralás alatt.

Más vendéglátóipari márkák is bővítik a palettájukat a prémium ágyneműn túl, és olyan teljes értékű szenzoros alvásélményeket is kínálnak, mint a luxus wellness elvonulások, a szobai hangfürdők és a vezetett meditációs szolgáltatások, amelyek segítenek a vendégeknek ellazulni.

Egyes szállodák alvási concierge-et is nyújtanak, a pihenést a vendéglátás végső luxusaként hangsúlyozva.

A jelenlegi turisztikai versenyben azok a szállodák aratják majd le a gyümölcsöt, amelyek elsajátították az alvás művészetét.

Az alvási apnoe egyben orvosi eset: összefüggésben állhat magas vérnyomással, 2-es típusú cukorbetegséggel, stroke-kal, depresszióval. Diagnosztizálásának klasszikus megközelítése az, hogy a betegeknél éjszakai (azaz poliszomnográfiát) vagy otthoni alvásvizsgálatot végeznek. Ma már az Apple elindította az alvási apnoe korai felismerési programját. Ez sokkal könnyebbé teszi a korai jelek észlelését egyszerűen, egy mobiltelefonon elindított alkalmazással.

A kezelési módszerek fejlődésének része, hogy folyamatosan növekszik a nyelv alatti idegstimulátorral beültetett betegek száma. Ezt a kezelést elsősorban azoknak a betegeknek kínálják, akik nem felelnek meg a műtét kritériumainak. A súlyosabb apnoe kezeléséhez olykor egész team szükséges: tüdőgyógyász, ortopéd orvos vagy fül-orr-gégész konzultációjára is szükség lehet.

A már fentebb említett „alvásválások” trendje – amikor a párok külön alszanak a jobb pihenés érdekében – egyre népszerűbb.

Az Amerikai Alvásorvosi Akadémia (AASM) 2024-es felmérése szerint az amerikaiak több mint egyharmada (35 százaléka) időnként vagy következetesen külön szobában alszik a partnerétől olyan problémák miatt, mint a horkolás, az eltérő alvási ütemterv és a nyugtalanság. Ez nem az intimitás feláldozását jelenti, hanem inkább mindkét partner jólétének javítását. Sok pár továbbra is az érzelmi közelséget helyezi előtérbe és egyre többen kísérleteznek rugalmas megoldásokkal – például kijelölt külön éjszakákkal vagy alvásbarát szobakialakításokkal.

A hazai tapasztalatok kapcsolódnak és beépülnek a nemzetközi folyamatokba, erősítik az új alvástrendeket – hangsúlyozta G. Németh György. A magyar szakemberek – a világ időgazdálkodásával foglalkozó új kutatási tematikához kapcsolódva – készen állnak az időfelhasználás szervezésének javítására, az új kihívások kezelésére. 

Kérdésünkre, hogy hány szakember foglalkozik ma Magyarországon alvásterapeutával, a szakember azt válaszolta, hogy körülbelül száz. Hozzátéve: sajnos több kellene, pedig nagyon sokan nem is fordulnak szakmai segítséghez.

A napi életvitelben ugyanis egyre inkább az alvásidő rövidülésének az irányába tolódnak el a hangsúlyok, ezért a tudatos és jól szervezett időpolitika hozzájárulhat az egészségesebb, hatékonyabb és fenntarthatóbb élethez. A magyar szakemberek a digitális túlterhelés és a gazdasági stressz következményeinek megelőzéséhez, kezeléséhez a tudatos alvási gyakorlatot javasolják, amelyhez saját fejlesztésű tréninggel és terápiával járulnak hozzá. A program egészségtudatos vállalati körökben is alkalmazható, és részévé válhat a munkavállalók munkateljesítményének a fenntartásához és erősítéséhez. 

Az álmok még mindig megfejtésre várnak

Mennyiben befolyásolják az álmaink a nyugodt alvást? Ma már komoly kutatások zajlanak világszerte ennek a ma még teljes mértékben nem feltárt jelenségnek a feltárásához, például az aktív szemmozgással kísért REM-időszakban való ébresztéshez és a páciens kikérdezéséhez. Ez persze nem fogja megszüntetni a rossz álmokat vagy befolyásolni azt, hogy hányszor kelünk fel egy éjszaka és vissza tudunk-e aludni.

A szakemberek nem javasolják, hogy ilyenkor pillantsunk rá a mobilunkra, a kék fény ugyanis akadályozza az alvás számára oly fontos melatonin képződését. Ma a fiatalok 95 százaléka úgy alszik, hogy a párnája alatt van a mobilja. Káros-e ez a szervezetre? Önmagában a telefon nem, ha ki van kapcsolva, de azért előtte ne nézzünk rajta streaming horrorfilmeket, mert akkor végképp nem fogunk jól aludni…

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A klímaváltozásra is pozitív hatással lehet az AI

A klímaváltozásra is pozitív hatással lehet az AI

A cégvezetők 97 százaléka bízik abban, hogy a mesterséges intelligencia hosszabb távon csökkentheti az energiaigényt, de egyelőre az egyik legfőbb probléma, a hálózati kapacitás egyelőre megoldatlan. A KPMG bizakodó a következő évekre nézve.

Vallást alapítottak az AI-ügynökök – közeleg a világvége?

Összengedtek néhány mesterséges intelligenciát egy Moltbook nevű platformon, és nagyon gyorsan egészen elképesztő dolgok történtek. De mennyire veszélyes ez? Eléggé, csak éppen nem azért, amiért elsőre gondolnánk.

Van egy furcsaság a Polymarket kitiltása körül

Van egy furcsaság a Polymarket kitiltása körül

A riválisról megfeledkeztek.

Gőzölős hajvasaló, prémium sampon – forradalom vagy marketingfogás?

Ahogy beköszönt a fűtési szezon, nemcsak a bőr, hanem a haj is fokozottan igénybe vetté válik. A száraz levegő, a sapkák, a hideg szél és a gyakori hajformázás együttesen tompítják a haj fényét és rugalmasságát. Egyre több az olyan high-end hajápoló márka, amelyek az egészséges hajkoronát a tudatos életmód részévé emelik. De vajon tényleg megéri többet fizetni egy samponért vagy egy gőzölős hajvasalóért?

Rémisztő jövő vár ránk 2026-ban, minden eszközre szükség lesz a kibercsalók ellen

Rémisztő jövő vár ránk 2026-ban, minden eszközre szükség lesz a kibercsalók ellen

A Sophos szerkesztőségünkhöz eljuttatott elemzése szerint 2026-ban a kibertámadások új szintre lépnek: a deepfake hang- és videómanipulációk, az AI-vezérelt CEO-csalások és a milliárdos nagyságrendű kriptolopások határozhatják meg a következő év biztonsági kockázatait. 2025 tapasztalatai alapján a támadók gyorsabban alkalmazkodnak, mint valaha – a védekezéshez pedig az identitásvédelem és az AI-használat szabályozása kerül előtérbe.

Óriási fordulat közeleg az elektromos autózásban

Óriási fordulat közeleg az elektromos autózásban

30 százalékkal nő a világon az elektromos járművek száma – a 116 millió autó 61 százaléka a kínai utakon gurul majd 2026-ban.

KP_Barta_Gergo

Túlélési útmutató: hogyan építsünk MI-stratégiát a versenyelőnyért? Klasszis Podcast

Hogyan formálja át az MI a hazai üzleti világot? Erről is beszélgettünk Dr. Barta Gergővel, a Deloitte vezető AI-szakértőjével.

Pályára állt a Hunity kisműhold

Pályára állt a Hunity kisműhold

Mintegy 100 másik műholddal együtt.

Óriási veszélyben a hazai vállalkozások

Az ESET kiberbiztonsági szakértői szerint a zsaroló vírusokra hívták fel a figyelmet.

Hatalmas kő eshet le az autógyártók szívéről: megindultak a kulcsfontosságú alkatrészek

Kína polgári célokra engedélyezte a Nexperia chipek exportját, közölte a kínai kereskedelmi minisztérium vasárnap - megindultak az első szállítmányok a gyártókhoz. Ez a lépés segíthet enyhíteni az autógyártókat és az autóipari beszállítókat sújtó, a globális félvezetőipari ellátási láncban kialakult zavarokat.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168