Mégis mi történik Washington felett? Mutatjuk

Hosszú évek óta tudni lehetett, hogy baj lehet abból, ami a washingtoni légtérben zajlik. De a biztonságnál fontosabbak voltak más szempontok. Ez vezetett az American Airlines 5432-es járatának és az amerikai hadsereg helikopterének a tragédiájához.

A svájci sajt modell...

Mint tudjuk, a modern légiközlekedés egy sokszorosan túlbiztosított rendszer, és ennélfogva nagyon biztonságos is. Amennyiben valamelyik szereplője nem kifejezetten ártó szándékkal végzi a dolgát, mindig több tényező szerencsétlen együttállása kell egy tragédia bekövetkeztéhez. Ezt nevezik a szakértők svájci sajt modellnek, amely azt hivatott megmutatni, hogy egyetlen technikai vagy emberi hiba még nem okozhat bajt, azonban ezek bizonyos együttállása esetén még a többszintű védelem és elővigyázatosság is kevés lehet.

Így történt ez 2025. január 29-én is, amikor az American Airlines 5342-es, Wichitából Washington D.C.-be tartó járata az amerikai főváros Reagan nemzetközi repülőterének kifutópályájától kevesebb mint egy kilométerre az amerikai haderő egy Black Hawk helikopterének ütközött, 67 ember halálát okozva. Mivel nemrég kijött az esetről készül végleges jelentés, immár elég pontosan tudjuk, mi vezetett a tragédiához.

Erről további részleteket a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár oldalán megjelent írásból ismerhet meg.