Nagy bejelentés jött a nagy sebességű internetről

Magyarország a korábbi kormányzati programoknak köszönhetően az uniós átlagnál kedvezőbb szintre ért a digitális infrastruktúra kiépítettségében – írja lapunknak küldött közleményében az Energiaügyi Minisztérium. A hazai gigabitképes lefedettség már tavalyelőtt meghaladta a 80 százalékot.
A Gigabit Magyarország Programban biztosított vissza nem térítendő támogatást az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis-, közép- és nagyvállalkozások igényelhették akár konzorciumi formában is. A 84,86 milliárd forintos teljes keretösszegből egy projekthez 20 millió forinttól 3,5 milliárd forintig terjedő forrás nyerhető el.
A pályázatokat járások szerint két szakaszban lehetett benyújtani. Az augusztusi elsőben 109 vállalkozás jelentkezett összesen több mint 59 milliárd forint támogatási igénnyel. A második október végéig állt nyitva az érdeklődők előtt. A támogatott beruházások megvalósításának végső határideje 2028 vége.
Solymár Károly Balázs infokommunikációért felelős államtitkár elmondta:
„A nagyvárosokban élők ma már akár két-három szolgáltató kínálatából válogathatnak. Sok vidéki kistelepülésre azonban még nem ért el a jó minőségű, megbízható, gigagyors internet. A tempósabb hálózatépítést a Gigabit Magyarország Program forrásai és a kiemelt beruházássá nyilvánítás mellett az Országgyűlés által tárgyalt törvénymódosítási-javaslatunkkal is ösztönözzük. Az összehangolt erőfeszítéseknek köszönhetően sikerülni fog: a következő évtized elejére minden településre elér a nagyon nagy kapacitású hálózat. Így egyetlen háztartás vagy vállalkozás sem marad le a digitális fejlődésről.”