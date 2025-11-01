2p

Nagy bejelentés jött a nagy sebességű internetről

A kormány azon dolgozik, hogy 2030-ra az ország minden részében elérhetővé váljon a gigabit-képes hálózat.

Magyarország a korábbi kormányzati programoknak köszönhetően az uniós átlagnál kedvezőbb szintre ért a digitális infrastruktúra kiépítettségében – írja lapunknak küldött közleményében az Energiaügyi Minisztérium. A hazai gigabitképes lefedettség már tavalyelőtt meghaladta a 80 százalékot.

A Gigabit Magyarország Programban biztosított vissza nem térítendő támogatást az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis-, közép- és nagyvállalkozások igényelhették akár konzorciumi formában is. A 84,86 milliárd forintos teljes keretösszegből egy projekthez 20 millió forinttól 3,5 milliárd forintig terjedő forrás nyerhető el.

A pályázatokat járások szerint két szakaszban lehetett benyújtani. Az augusztusi elsőben 109 vállalkozás jelentkezett összesen több mint 59 milliárd forint támogatási igénnyel. A második október végéig állt nyitva az érdeklődők előtt. A támogatott beruházások megvalósításának végső határideje 2028 vége.

Solymár Károly Balázs infokommunikációért felelős államtitkár elmondta: 

„A nagyvárosokban élők ma már akár két-három szolgáltató kínálatából válogathatnak. Sok vidéki kistelepülésre azonban még nem ért el a jó minőségű, megbízható, gigagyors internet.  A tempósabb hálózatépítést a Gigabit Magyarország Program forrásai és a kiemelt beruházássá nyilvánítás mellett az Országgyűlés által tárgyalt törvénymódosítási-javaslatunkkal is ösztönözzük. Az összehangolt erőfeszítéseknek köszönhetően sikerülni fog: a következő évtized elejére minden településre elér a nagyon nagy kapacitású hálózat. Így egyetlen háztartás vagy vállalkozás sem marad le a digitális fejlődésről.”

A mesterséges intelligencia által generált szövegek felismerése egyre nehezebb

Árulkodó jelek: így ismerhetjük fel, ha a ChatGPT írta a szöveget

A mesterséges intelligencia ma már a mindennapjaink része. Olyannyira, hogy a képalkotástól kezdve a szövegíráson át az útvonaltervezésig gyakorlatilag az élet összes területen használhatjuk. Sok esetben annyira természetesnek ható módon, hogy a felületes szemlélőknek fel sem tűnik, hogy MI-generálta tartalommal van dolguk. Mutatjuk, hogyan ismerhető fel az így gyártott szöveg. 

A célzott hirdetések leállítása nem egyszerű

Amikor a Facebook-hirdetések egy tőrdöféssel érnek fel: mit tehetünk ellenük?

A Facebook-hírfolyamban megjelenő, vég nélküli hirdetések sok felhasználót idegesítenek. Bizonyos esetekben viszont a keresőmotoros kutatásokon alapuló, a Meta algoritmusa által targetált, személyre szabott, egyéni hirdetések nem pusztán zavaróak, hanem károsak is lehetnek. Például ha pusztító hatást gyakorolnak egyes felhasználók pszichés egészségére vagy mentális jóllétére.

Már csak órái vannak hátra a Windows 10-nek – mit tegyen, akinek ez van a gépén?

Nagy változás vár sok Windows-alapú számítógépet használó emberre: a Microsoft napokon belül befejezi a Windows 10 operációs rendszer támogatását. Nyerhetünk egy év haladékot a váltásra, de ezért tennünk kell.

Okosóra a víz alatt, mobilfotózás, mint még sosem – új korszakot nyitott a Huawei

Megérkeztek a Huawei legújabb termékei.

Kiderült, kik kapják idén a kémiai Nobel-díjat

Hárman osztoznak rajta.

Hárman osztoznak az idei fizikai Nobelen

Kvantummechanika.

Ember vagy gép? Egyelőre mindkettőnek jut munka bőven

Aggasztó jóslat: az állások 99 százaléka megszűnhet a mesterséges intelligencia miatt?

Valóban pusztító hatással lesz a munkaerőpiacra a mesterséges intelligencia fejlődése? Egy MI-biztonság területén dolgozó szakember szerint néhány éven belül megvalósulhat a legrosszabb forgatókönyv: az emberek többsége elveszítheti biztos megélhetést jelentő munkáját.

Nagy dologra készül a kormány a szlovénekkel

A kér ország vállalatai űrtechnológiai együttműködésről tárgyaltak.

Nem is félnek már annyira a magyarok az AI-tól

A GKI friss felméréséből kiderült, mire használjuk leginkább a mesterséges intelligenciát a munkahelyünkön.

Kiakadt az MTA: magyar tudósokat rágalmazott a kormánypárti lap

Közleményük szerint a Magyar Nemzetben megjelent írás már nemcsak az intézményt, hanem magát a tudást és annak nemzetközi élvonalba tartozó képviselőit támadja. 

Hatalmas a verseny a jó cégekért a hitelpiacon

Új hitelprogramok várnak a kkv-kra.

