Nagy bejelentés jött a nagy sebességű internetről

Magyarország a korábbi kormányzati programoknak köszönhetően az uniós átlagnál kedvezőbb szintre ért a digitális infrastruktúra kiépítettségében – írja lapunknak küldött közleményében az Energiaügyi Minisztérium. A hazai gigabitképes lefedettség már tavalyelőtt meghaladta a 80 százalékot.

A Gigabit Magyarország Programban biztosított vissza nem térítendő támogatást az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis-, közép- és nagyvállalkozások igényelhették akár konzorciumi formában is. A 84,86 milliárd forintos teljes keretösszegből egy projekthez 20 millió forinttól 3,5 milliárd forintig terjedő forrás nyerhető el.

A pályázatokat járások szerint két szakaszban lehetett benyújtani. Az augusztusi elsőben 109 vállalkozás jelentkezett összesen több mint 59 milliárd forint támogatási igénnyel. A második október végéig állt nyitva az érdeklődők előtt. A támogatott beruházások megvalósításának végső határideje 2028 vége.

Solymár Károly Balázs infokommunikációért felelős államtitkár elmondta: