Tudomány-technika Szlovénia Űrtevékenység

Nagy dologra készül a kormány a szlovénekkel

mfor.hu

A kér ország vállalatai űrtechnológiai együttműködésről tárgyaltak.

Szlovén és magyar vállalatok képviselői tárgyaltak a két ország közötti űrtechnológiai együttműködés lehetőségeiről kedden Ljubljanában egy üzleti fórumon – közölte a szlovén gazdasági minisztérium. Az első magyar-szlovén űripari fórumon – amelyet a szlovén űrhivatal és a ljubljanai magyar nagykövetség szervezett –, tíz szlovén és kilenc magyar vállalat, illetve intézmény vett részt – tudatta a minisztérium.

Tájékoztatásuk szerint Szlovéniát a Balmar, a SkyLabs, a Letehnika, aTekstina, a Sinergise és a Geocodis vállalatok, valamint a Genoplant Kutatóintézet, a Nemzeti Kémiai Intézet, továbbá a Nova Gorica-i Egyetem és a Ljubljanai Gépészmérnöki Kar képviselte, Magyarországot a Puli, a Remred, az Infobex, az Aedus Space, a C3S, az eCon Engineering, az AXON Cable és a Sigma Technology Hungary vállalatok, valamint a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem.

Tanja Permozer, a szlovén gazdasági minisztérium égisze alatt működő űrhivatal vezetője ismertette Szlovénia 2030-ig szóló űrstratégiáját és a szlovén-magyar együttműködés lehetőségeit – tették hozzá.

A szlovén minisztérium idézi Szolnoki Szabolcsot, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) technológiáért, űriparért és védelmi iparért felelős helyettes államtitkárát, aki rámutatott: az Európai Unió világűrjogi jogszabálytervezete, az űrágazat új szabályozási kerete jelenleg kidolgozás alatt áll, miközben az űrágazat és a védelmi szektor egyre szorosabban összefonódik a képességek, a programok és a finanszírozás tekintetében.

„Ebben a helyzetben a kétoldalú párbeszéd és együttműködés megerősítése rendkívül fontos”.

A szomszédos országok szoros együttműködése különösen fontos a földrajzi közelségből adódó közös kihívások és érdekek miatt.

Az eseményt megelőzően egy kétoldalú találkozóra került sor, amelyen a szlovén védelmi minisztérium képviselői is részt vettek, és amelyen az ipar és a kutatóintézetek közötti együttműködési lehetőségeket vitatták meg az űrszektorban. Ezen szóba került egyebek között a védelmi iparban való együttműködés, valamint a részvétel Szlovénia két nagy nemzetközi védelmi vásárán, a SIDEK-en és SOBRA-n – olvasható a minisztérium közleményében.

(MTI)

