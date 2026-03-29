Rejtélyes zavarodottság az űrben, azonnal hazajöttek az asztronauták

Még mindig értetlenül áll az orvostudomány az év eleji, történelmi jelentőségű űrbéli kimenekítés oka előtt – ismerte el pénteken az érintett asztronauta. Mike Fincke, a NASA tapasztalt hajósa elmondta: a szakembereknek egyelőre nincs magyarázatuk arra, miért lett hirtelen rosszul a Nemzetközi Űrállomás (ISS) fedélzetén.

Megmagyarázhatatlan, rövid kihagyás

A négyszeres űrrepülő, az 59 éves nyugalmazott légierős ezredes felidézte a január 7-i eseményeket. Éppen a másnapi űrsétájára készült, és a vacsoráját fogyasztotta, amikor a rosszullét váratlanul lecsapott. Fincke emlékei szerint fájdalmat nem érzett, de beszélni képtelen volt. Aggódó társai, látva a bajt, azonnal cselekedtek, és segítséget kértek a földi irányítás repülőorvosaitól.

„A semmiből jött az egész, megdöbbentően gyorsan zajlott” – nyilatkozta Fincke az Associated Press hírügynökségnek a houstoni Johnson Űrközpontban.

Az asztronauta elmondása szerint az epizód nagyjából 20 percig tartott, és utána rögtön jól érezte magát. Állítása szerint azóta is tünetmentes, és sem azelőtt, sem azóta nem tapasztalt hasonlót. Az eset különlegessége, hogy ez volt az első alkalom a NASA történetében, amikor egészségügyi okok miatt kellett sürgősségi evakuálást végrehajtani az űrállomásról.