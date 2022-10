Nobel-díj helyett újabb rangos kitüntetés Karikó Katalinnak

Eszes vagy cseles? Több út vezethet a sikerhez

A fiatalok körében egyre gyakrabban merül föl az "utcai" okosság és a tradicionális okosság közti különbség. Rengeteg irányból kapják a különböző sikersztorikat, ahol az “utcai” okosok megtanítják nekik, hogyan kell valójában pénzt keresni, amihez mindössze be kell iratkozni a fizetős kurzusaikra, vagy éppen meg kell vásárolni a könyveiket. Bár elsőre nonszensznek tűnhet (és a kurzusok többsége az is), a fogalom mögött valóban lehet néminemű igazság. Több kutatás kimutatta, hogy általánosan az okosság különböző jellemzői nincsenek feltétlenül hatással a későbbi sikerre. A Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! diákverseny 2022 győztes csapatának legújabb cikke.